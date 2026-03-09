¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos

¡Polémica en el Infierno! Toluca recibió con los brazos abiertos y todas las fauces del averno a los Bravos de Juárez, sin embargo, los que salieron rostizados fueron los Diablos. En los primeros minutos del partido, Franco Rossi recibió un duro golpe por parte de Ramón Rodríguez 'Monchu' Jiménez y, aunque la falta se sancionó, el español solamente recibió una tarjeta amarilla.

La acción generó una reacción en cadena en redes sociales, pues para muchos la jugada fue temeraria y ameritaba una sanción mayor. Uno de los primeros en salir a mostrar su desaprobación por la jugada fue Fernando 'Cantante' Guerrero, quien comentó que la falta era para una tarjeta roja.

El exárbitro y analista arbitral destacó que el jugador español golpeó con el codo a Rossi, razón suficiente para sancionar la expulsión. Además de cuestionar el trabajo de Luis Enrique Santander, El Cantante también mostró su desaprobación ante la nula intervención del VAR.

Esto es EXPULSIÓN para el jugador de @fcjuarezoficial golpea con el codo en la cara al jugador de @TolucaFC

El arbitro se equivoca y el VAR comiendo tortas. pic.twitter.com/lXAxpo9RvM — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 8, 2026

Pocas acciones en el Nemesio Díez

La polémica jugada ha sido lo más interesante en el Estadio Nemesio Díez, pues las acciones de peligro han destacado por su ausencia. El conjunto escarlata mostró más intención ofensiva que los fronterizos, sin embargo, nada logró inquietar a Sebastián Jurado.

La jugada más importante del partido fue un gol anulado a Franco Rossi, quien empujó a un defensor de Bravos previo a su tanto. El uruguayo ha sido de lo más activo para Toluca en la primera mitad de los Choriceros.

¿Qué sigue para Toluca tras el duelo ante Juárez?

El conjunto de Antonio 'Turco' Mohamed buscará un resultado positivo ante los fronterizos, ya que a media semana tendrán un duelo de suma importancia internacional. Toluca enfrentará a San Diego en la Liga de Campeones de la Concacaf, en busca de su boleto al Mundial de Clubes.

Después de dicho compromiso contra el equipo estadounidense, los Diablos Rojos recibirán en el Infierno al Atlas, por la Jornada 11 del balompié nacional. Toluca intentará un hito histórico, con un Tricampeonato y un trofeo internacional.