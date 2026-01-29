Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Lazio vs Genoa?

Lazio y Genoa se enfrentan en la Serie A | RÉCORD
David Torrijos Alcántara 11:32 - 29 enero 2026
Los locales, novenos con 29 puntos, buscan acercarse a puestos europeos tras resultados irregulares. El equipo de Johan Vásquez, decimotercero con 23 puntos, llega en mejor forma con dos victorias y tres empates en sus últimos partidos

Lazio enfrentará al Genoa en un encuentro correspondiente a la Serie A temporada 2025/2026. El partido está programado para el 30 de enero de 2026 a las 13:45 horas en el Stadio Olimpico de Roma.

Lazio ocupa actualmente la novena posición en la Serie A con 29 puntos tras 22 jornadas disputadas, luego de haber anotado 21 goles y concedido 19. Por su parte, el Genoa se encuentra en el decimotercer puesto con 23 puntos en el mismo número de partidos, con un balance de 25 goles a favor y 31 en contra. La diferencia de seis puntos entre ambos equipos hace que este encuentro sea importante para los locales en su intento de acercarse a los puestos europeos, mientras que los visitantes buscarán alejarse aún más de la zona de descenso y acercarse a la mitad de la tabla.

Serie A presume gol de Johan Vásquez con Genoa ante Monza | AP

Lazio llega a este encuentro con resultados irregulares en sus últimos cinco partidos, sumando una victoria, dos empates y dos derrotas. Los blanquicelestes empataron sin goles contra el Lecce, sufrieron una contundente derrota ante el Como y vencieron al Verona a domicilio, igualaron con la Fiorentina el 7 de enero y cayeron frente al Napoli. Por su parte, el Genoa muestra una mejor forma reciente con dos victorias y tres empates. Los rossoblu derrotaron al Bolonia, empataron con el Parma, vencieron al Cagliari, y consiguieron empates valiosos contra el AC Milan y el Pisa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Lazio, que ha ganado los cinco últimos enfrentamientos directos sin conceder un solo gol. En su encuentro más reciente, disputado el 29 de septiembre de 2025 por la Serie A, el Lazio se impuso 0-3 en campo del Genoa. Anteriormente, los blanquicelestes también vencieron a domicilio por 0-2 el 23 de abril de 2025 y por 0-1 el 19 de abril de 2024, ambos en Serie A.

Genoa se aleja de zona de descenso | AP

Adam Marusic se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de Lazio esta temporada. El lateral derecho montenegrino, que suele actuar como centrocampista adaptado a la defensa, destaca por su capacidad para proyectarse al ataque sin descuidar sus labores defensivas. A sus 33 años, Marusic aporta experiencia y equilibrio al equipo de Maurizio Sarri, que es especialmente efectivo en los duelos directos contra el Genoa, donde ha contribuido a mantener la portería a cero en los últimos enfrentamientos.

¿Dónde ver Lazio vs Genoa?

Fecha: Viernes 30 de enero
Hora: 13:45 horas del centro de México
Lugar: Stadio Olimpico, Roma
Transmisión: ESPN y Disney+

Johan Vásquez con el Genoa | AP
