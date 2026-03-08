Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Licenciada Marisela Peña conmemora el día internacional de la mujer en redes sociales

Marisela Peña, con su madre y su hija, en sesión para RÉCORD | DANIEL GÁMEZ
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:58 - 08 marzo 2026
Lucha Libre AAA ha destacado la participación de las mujeres en su empresa a lo largo de la historia

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, algo que es recordado en todos los frentes deportivos de distintas maneras, por lo que la lucha libre no ha sido la excepción.

La encargada de la empresa mexicana, la Licenciada Marisela Peña ha compartido un mensaje en apoyo a todas y cada una de las luchadoras que han sido parte del elenco de una de las empresas más representativas de la lucha libre mexicana con el paso de los años.

Psycho Clown y Marisela Peña con la gente de una fundación | AAA

"Gracias por inspirar"

El mensaje de la Licenciada Peña se dio a través de sus redes sociales personales, en donde dedicó unas palabras a las luchadoras que han representado a la empresa, con ella apareciendo en el medio de las imágenes de las demás mujeres conmemoradas en este día.

Algunos de los nombres más importantes dentro de la imagen son Faby Apache, Lady Shani, Flammer, Adelicius, Centella, Susy Love, La Hiedra y muchas más. La afición también ha hecho un pedido en los comentarios, pues consideran que no ha sido completamente bien utilizado el elenco femenino en AAA.

Algunos comentarios piden que no solamente se haga una publicación en alusión a las mujeres, sino que también se haga un mejor uso del talento de ellas que se encuentra disponible para la cartelera de cada semana, ya que incluso se destaca que es corto el roster, sumado a que solo se utilizan unos cuantos nombres dentro de la programación.

Marisela Peña en el inicio de Triplemanía XXXIII

Más empresas conmemoran el 8M

En un fin de semana con suma relevancia para la lucha libre femenina, no solo las publicaciones han sido parte de mensajes que las empresas han querido dar para las mujeres de su empresa y del mundo, también han existido funciones especiales.

Tal como ha sido el caso del CMLL, quienes como ya es costumbre, hicieron este pasado 6 de marzo una función especial de Amazonas, en donde toda la cartelera estuvo conformada por talento femenino, cerrando con el evento estelar en una lucha por el campeonato del CMLL entre Persephone y Mercedes Moné.

Primer enfrentamiento entre Moné y Persephone | Captura de pantalla
