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NFL

FOX transmitirá NFL en México a partir de 2026; incluirá el Super Bowl y juegos semanales

Balón de la NFL | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:05 - 08 junio 2026
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La cadena anunció un acuerdo multianual con la NFL que también llevará partidos en vivo a FOX One y otras plataformas de la compañía

La NFL tendrá una nueva casa en México a partir de la temporada 2026. FOX Corporation y la liga de futbol americano anunciaron un acuerdo multianual para transmitir partidos en vivo y contenido especializado a través de las distintas plataformas de la empresa, incluyendo FOX, FOX+ y FOX One.

Con esta alianza, los aficionados mexicanos podrán seguir algunos de los encuentros más importantes de la temporada, así como programación original enfocada en el futbol americano durante todo el año.

El combine de la NFL reunirá a grandes figuras del futbol americano colegial | X @MySportsUpdate

FOX tendrá partidos deplayoffs temporada regular, Playoffs y Super Bowl

De acuerdo con el anuncio, el paquete de derechos incluirá cada temporada los encuentros de Thursday Night Football, juegos dominicales de temporada regular, los tradicionales partidos de Thanksgiving, todos los encuentros de playoffs de la Conferencia Nacional (NFC), el Pro Bowl y el Super Bowl.

Además, FOX confirmó que los partidos y contenidos estarán disponibles a través de sus distintas plataformas de distribución, entre ellas FOX One, su servicio de streaming, ampliando las opciones para que los aficionados sigan la actividad de la NFL en México.

"Para FOX, esta alianza con la NFL refuerza nuestra relación histórica con una de las ligas más emocionantes del mundo y nuestro compromiso de llevar el mejor contenido deportivo a nuestras audiencias", señaló Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo de FOX Latin America.

Ty Simpson con la afición en el Draft 2026 de la NFL | AP
Ty Simpson con la afición en el Draft 2026 de la NFL | AP

También producirán contenido original para los aficionados mexicanos

La empresa informó que complementará las transmisiones con cuatro programas originales semanales dedicados a la NFL, desarrollados específicamente para el mercado mexicano.

Logo de la NFL en juego de pretemporada en 2021 | AP

Entre estos contenidos habrá espacios de análisis, actualidad, entretenimiento y fantasy football, con el objetivo de mantener la conversación alrededor de la liga más allá de los días de partido.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el acuerdo permitirá acercar aún más el futbol americano a los aficionados del país mediante una cobertura más amplia y una experiencia de seguimiento durante toda la temporada.

Con este movimiento, FOX busca fortalecer su oferta deportiva en México y posicionarse como uno de los principales destinos para seguir la NFL rumbo a una nueva etapa de crecimiento del deporte en el país.

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