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Futbol

¡Más que para el Azteca! Revelan precios para el España vs Perú en el Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc, previo al Cruz Azul vs Pachuca del Clausura 2026 | IMAGO7
Rafael Trujillo 00:04 - 10 abril 2026
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Se compartieron los primeros precios para el partido amistoso de España en Puebla

El partido amistoso entre Selección de España y Selección de Perú, programado para el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, ya tendría los precios definidos para sus boletos. Este jueves se filtraron algunos detalles de venta y costos para el encuentro internacional que formará parte de la preparación del conjunto europeo rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

José Luis García Parra, coordinador de gabinete del estado de Puebla, informó el calendario de venta y el precio base de las entradas para este compromiso. “Vamos a tener la preventa del partido España-Perú para el día 27 de abril para los usuarios de Boleto Móvil. A partir del 1 de mayo será venta abierta. En todas las redes oficiales del gobierno se pondrán los precios y van a partir de los 1,700 pesos”, señaló el funcionario.

Revelaron detalles del partido entre España y Portugal en el Cuauhtémoc | X @Rommel_Pacheco
Revelaron detalles del partido entre España y Portugal en el Cuauhtémoc | X @Rommel_Pacheco

Presentación oficial del partido en Puebla

El duelo fue presentado oficialmente en un evento realizado en el Estadio Cuauhtémoc, donde estuvieron presentes Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol, así como Jean Franco Ferrari Chiabra, director general de futbol de la Federación Peruana de Futbol. También participó Alejandro Armenta Mier, quien encabezó la presentación del encuentro.

Este compromiso será el último partido de preparación para el equipo dirigido por Luis de la Fuente antes de su debut en el Mundial de 2026. España llegará a México a pocos días del inicio del torneo, utilizando este enfrentamiento como parte de su puesta a punto.

Jugadores de la Selección Española celebrando en la Nations League | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Española celebrando en la Nations League | MEXSPORT

Un duelo con antecedentes y contexto mundialista

El encuentro entre España y Perú representa una oportunidad de preparación ante un rival sudamericano, considerando que el conjunto español enfrentará a Selección de Uruguay en la Fase de Grupos del Mundial, en lo que será su último partido de esa instancia.

En el historial entre ambas selecciones, España ha salido victoriosa en las tres ocasiones en las que se han enfrentado. El antecedente más reciente data de 2008, por lo que este amistoso marcará un nuevo capítulo entre ambos equipos y el primero que se disputará en Puebla.

Más caros que para la reinauguración del Azteca

En cuanto a los precios, el costo inicial de 1,700 pesos contrasta con otros eventos recientes en el país, como el partido de reinauguración del Estadio Azteca entre México y Portugal, donde los boletos más accesibles rondaban los 500 pesos en zonas alejadas del terreno de juego, mientras que otras secciones alcanzaban precios de entre 1,500 y 1,750 pesos.

El partido entre España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc se perfila como uno de los encuentros internacionales más relevantes previos al Mundial de 2026 en territorio mexicano, con alta expectativa tanto por el nivel de los equipos como por la experiencia para los aficionados.

Lista la cancha del Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs América | IMAGO7
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