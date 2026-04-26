Atentado contra Donald Trump fue "absolutamente increíble", asegura Dana White

Mientras que muchos de los presentes durante el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca quedaron conmocionados por los acontecimientos del sábado por la noche, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, pareció disfrutar de la experiencia del atentado frustrado contra Donald Trump.

Agentes del servicio secreto responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca | AP

DANA WHITE DISFRUTÓ LA EXPERIENCIA

White, un conocido aliado de Donald Trump, se encontraba sentado cerca de la parte delantera del salón de baile donde se celebraba la cena cuando el evento fue interrumpido por el sonido de disparos. En lugar de buscar un lugar seguro para resguardarse durante el caos, White se mostró entusiasmado por la escena.

"De repente, todo se volvió ruidoso", relató White a los periodistas tras el tiroteo. "Volcaron mesas, entraron tipos corriendo con armas y gritaban "¡Al suelo!". Yo no me tiré al suelo, fue jodidamente increíble. Asimilé cada minuto. Fue una experiencia bastante loca y única".

🚨JUST IN: Dana White on his experience being at the White House during the shooting:



"I didn't get down, it was fucking awesome. I literally took every minute of it in. It was a pretty crazy, unique experience."pic.twitter.com/Y38ZhNUyhC — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 26, 2026

White comentó que inicialmente pensó que el tirador estaba cerca de él, ya que las fuerzas de seguridad se dirigieron hacia su mesa. «Vinieron hacia nuestra mesa», dijo White con una sonrisa. «Pensé que el tirador estaba por nuestra zona o algo así».

El presunto autor de los disparos fue detenido por agentes de la ley y se encuentra bajo custodia. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que se cree que el sospechoso tenía como objetivo a Trump y a altos cargos de su administración. El individuo ha sido identificado como Cole Tomas Allen, de Torrance, California.

El presidente Donald Trump fue evacuado del evento tras la activación de protocolos de seguridad./ AFP