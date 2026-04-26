Atentado contra Donald Trump fue "absolutamente increíble", asegura Dana White
Mientras que muchos de los presentes durante el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca quedaron conmocionados por los acontecimientos del sábado por la noche, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, pareció disfrutar de la experiencia del atentado frustrado contra Donald Trump.
DANA WHITE DISFRUTÓ LA EXPERIENCIA
White, un conocido aliado de Donald Trump, se encontraba sentado cerca de la parte delantera del salón de baile donde se celebraba la cena cuando el evento fue interrumpido por el sonido de disparos. En lugar de buscar un lugar seguro para resguardarse durante el caos, White se mostró entusiasmado por la escena.
"De repente, todo se volvió ruidoso", relató White a los periodistas tras el tiroteo. "Volcaron mesas, entraron tipos corriendo con armas y gritaban "¡Al suelo!". Yo no me tiré al suelo, fue jodidamente increíble. Asimilé cada minuto. Fue una experiencia bastante loca y única".
🚨JUST IN: Dana White on his experience being at the White House during the shooting:— Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 26, 2026
"I didn't get down, it was fucking awesome. I literally took every minute of it in. It was a pretty crazy, unique experience."pic.twitter.com/Y38ZhNUyhC
White comentó que inicialmente pensó que el tirador estaba cerca de él, ya que las fuerzas de seguridad se dirigieron hacia su mesa. «Vinieron hacia nuestra mesa», dijo White con una sonrisa. «Pensé que el tirador estaba por nuestra zona o algo así».
El presunto autor de los disparos fue detenido por agentes de la ley y se encuentra bajo custodia. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que se cree que el sospechoso tenía como objetivo a Trump y a altos cargos de su administración. El individuo ha sido identificado como Cole Tomas Allen, de Torrance, California.
La relación entre White y Trump se ha fortalecido gracias al entusiasmo del presidente por la UFC, un factor que se considera ha impulsado su popularidad entre los hombres jóvenes. Trump ha anunciado un evento de lucha en la Casa Blanca para este verano, con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos. Dicho evento se celebrará el 14 de junio, coincidiendo con el 80.º cumpleaños del presidente.