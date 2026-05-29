¡Listo para comandar al Tri! Raúl Jiménez se integra a la concentración de la Selección Mexicana

Ya es oficial, la concentración de la Selección Mexicana está prácticamente completa. A sólo un día dos días de que se lleve a cabo el segundo partido amistoso de México previo a la Copa del Mundo, el equipo ya cuenta con uno de sus capitanes y quizá su mejor jugador, Raúl Jiménez, así como la sorpresa de César Huerta.

Este miércoles la Federación Mexicana de Futbol anunció que ambos jugadores se integrarían a la concentración del Tricolor, con miras a unirse al equipo de cara al juego ante Australia que se llevará a cabo en Pasadena, California.

El goleador llega a México

La Selección Mexicana empezó su concentración desde el pasado 6 de mayo. En aquel entonces el entrenador, Javier Aguirre, sólo contaba con los jugadores convocados de la Liga MX, sin embargo, poco a poco se fueron uniendo los futbolistas del extranjero.

Los jugadores que residen en Europa se unieron a la concentración con forme su participación con sus respectivos equipos llegaba a su final. Ahora es el turno de Raúl Jiménez quien disputó su último juego con el Fulham el pasado domingo 24, así como el Chino Huerta, quien dejó al Anderlecht tras disputar su último juego también el pasado domingo..

Raúl Jiménez en el partido de la Selección Mexicana contra Bélgica | MEXSPORT

Este jueves 28 de mayo, el delantero azteca llegó al hotel de concentración de la Selección Mexicana, en Pasadena uniéndose al resto de sus equipos. Aunque su llegada fue documentada, Jiménez no dio declaraciones.

Poco tiempo más tarde, Huerta también llegó al hotel en la ciudad estadounidense para unirse al equipo con miras a pelear por un lugar en la lista final del Vasco Aguirre. Aunque es poco probable que alguno vea minutos este sábado, ambos llegan con la esperanza de poder demostrar su nivel previo a la máxima competencia de selecciones.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT