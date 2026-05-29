Estadio Azteca cumple 60 años: Estos son los 60 momentos históricos del recinto

El templo del futbol mexicano festeja su cumpleaños número 60, precisamente a unos días de que inicie la Copa del Mundo 2026, en la que será sede por tercera ocasión en su historia. Durante estas seis décadas, el recinto ha sido testigo de los momentos más importantes del futbol, pero además ha acogido eventos musicales y culturales, que reafirman lo imponente del inmueble.

Momentos históricos para contar tiene de sobra, pero con motivo de sus 60 años, un recuento de los 60 más relevantes es adecuado para un estadio de este calibre, el cual millones de aficionados al futbol admiran por los sucesos ocurridos en esa cancha.

1. La inauguración

El Estadio Azteca abrió sus puertas un 29 de mayo de 1966, con el partido entre el Club América ante el Torino, club italiano que accedió a participar en el juego inaugural.

2. Sede de los Juegos Olímpicos de 1968

El Coloso de Santa Úrsula fue utilizado en los Juegos Olímpicos de México 68 para futbol y en aquella edición la Selección terminó en cuarto lugar.

3. Primera Copa del Mundo

En 1970, México vibró con el Mundial, el primero que el país albergó para tener su primer gran momento histórico en el futbol, con Pelé y Brasil que se coronaron en el Estadio Azteca.

4. El partido del siglo

En aquella edición del Mundial, Italia y Alemania brindaron un espectáculo inolvidable, con un marcador de 4-3 a favor de la Azzurri.

5. Mundial Femenil

México fue sede del Mundial Femenil 1971, uno que abrió camino a las mujeres en este deporte y que actualmente todavía son recordadas como las pioneras.

6. El nacimiento del Clásico Joven

América y Cruz Azul disputaron el título de la temporada 1971-72, en el que La Máquina se impuso 4-1 para que la rivalidad creciera y convertirse en el Clásico Joven.

7. Primer Campeonato de Pumas

Universidad Nacional tiene un gran recuerdo del Estadio Azteca, al ser el escenario en el que levantó su primer título en 1977 ante Leones Negros, con un marcador de 1-0; el gol fue anotado por Evanivaldo Castro ‘Cabinho’.

8. La Batalla del Azteca

La rivalidad de Chivas y América tuvo su punto más alto en 1983, cuando el Rebaño venció en Semifinales a las Águilas, lo que desembocó en una de las broncas más grandes en el futbol mexicano.

9. La Final soñada

Un año después de la Batalla del Azteca, América y Chivas se encontraron en la Gran Final, en la que las Águilas se impusieron.

10. Segundo Mundial

El Estadio Azteca albergó su segunda Copa del Mundo en 1986, torneos en el que Argentina se coronó con una histórica actuación de Diego Armando Maradona.

11. La mano de Dios

En una épica eliminatoria entre Argentina e Inglaterra, Diego Armando Maradona anotó un gol con la mano, lo que quedó grabado en la historia del futbol mundial.

12. Goles del siglo

Maradona se quitó a múltiples defensas para anotarle a Inglaterra, mientras que Manuel Negrete realizó una tijera para vencer el arco de Bulgaria. Ambos goles, los más bonitos del Mundial 1986.

13. Coronación de Maradona

Junto a la fotografía de Pelé con la Copa del Mundo en 1970, está la de Diego Armando Maradona en 1986. Dos figuras se hicieron leyendas en el Estadio Azteca.

14. Elton John en el Coloso

90 mil personas acudieron al Estadio Azteca para conectar con la música de Elton John, uno de los primeros grandes conciertos en el inmueble realizado en 1993

15. Julio César Chávez vence a Greg Haugen

El histórico pugilista mexicano, Julio César Chávez peleó bajo las imponentes luces del Estadio Azteca; el rival fue Greg Haugen, a quien venció frente a 130 mil personas.

16. Michael Jackson en el Azteca

Cinco fechas del ‘Rey del Pop’ en el Estadio Azteca, en las que se registraron 110 mil personas por show, un récord importante para la época.

17. NFL en México

Juegos como el de Dallas vs Houston en 1994, y el Miami vs Denver en 1997 abrieron la puerta para que el Coloso de Santa Úrsula albergara constantemente este tipo de eventos.

18. La visita de Juan Pablo II

En 1999, el Papa Juan Pablo II lanzó un mensaje de fraternidad y paz en el inmueble, durante su visita al territorio mexicano.

19. México se corona en Copa Confederaciones

La considerada hazaña más grande de la Selección Mexicana ocurrió en 1999, cuando ganó la Copa Confederaciones al vencer 4-3 a Brasil.

20. Estadio Azteca, escenario de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores también se jugó en el Azteca, con memorables juegos como el Boca Juniors vs America en 2000, la Final Cruz Azul vs Boca Juniors en 2001 y Chivas vs Universidad de Chile en 2011.

21. Décima estrella del América

América se coronó por décima ocasión en su historia al derrotar a Tecos con un marcador global de 7-4.

22. México vs España

El Tri se enfrentó a la Selección de España, que venía de levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. México logró sacarle el empate en el Estadio Azteca.

23. U2 en el Coloso

Como parte del Tour 360°, U2 visitó a México y el escenario fue el Estadio Azteca durante tres fechas.

24. México Campeón del Mundial Sub-17

En 2011, México fue sede del Mundial Sub-17 y aprovechó para coronarse en el Estadio Azteca al vencer 2-0 a Uruguay.

25. América remonta a Cruz Azul en épica Final

América obtuvo un Campeonato más, luego de un duelo dramático el cual se definió en penaltis, gracias al cabezazo de Moisés Muñoz poco antes de que terminara el encuentro.

26. América se consagra como el número 1 en México

Luego de vencer a Tigres, las Águilas alcanzaron 12 títulos, para colocarse como el máximo ganador del futbol mexicano.

27. Homenaje a Chespirito

Tras el devastador fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños en 2014, el Estadio Azteca fue el lugar para que miles de personas le dieran un último adiós.

28. Vicente Fernández y el histórico concierto

Un Azteca en el Azteca fue nombrado el espectáculo brindado por Vicente Fernández para despedirse después de 50 años de carrera.

29. Paul McCartney, la leyenda viviente en el Azteca

Posiblemente la máxima leyenda vigente de la música ofreció un concierto en el Estadio Azteca en 2017, un show inolvidable para múltiples generaciones.

30. Patriots vs Raiders

Ya una costumbre en el Estadio Azteca, otro juego de la NFL se disputó en su cancha, ahora con dos de las franquicias más aclamadas en el país.

31. Shakira regresa a México

Después de algunos años sin visitar el país, la colombiana volvió en 2018 para dar un espectáculo a los fans mexicanos.

32. Título 13 del América

Las Águilas derrotaron a Cruz Azul en una Final nuevamente para coronarse por decimotercera ocasión en el futbol mexicano.

33. Gol 10 mil

Milton Caraglio hizo mover las redes del arco del Estadio Azteca, el gol número 10 mil en la historia del recinto.

34. Rayados se corona en el Azteca

El conjunto regiomontano sacó el triunfo en penaltis ante las Águilas, una de las grandes decepciones para los de Coapa.

35. Cruz Azul rompe sequía y levanta la novena

La Máquina se sacudió la malaria al vencer a Santos Laguna en el Guard1anes 2021, lo que significó el título número nueve en su palmarés.

36. El Azteca confirma su presencia en el Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula fue confirmado en 2022 como sede de la Copa del Mundo 2026, lo que representa su tercera ocasión como escenario de este torneo.

37. Bad Bunny en el Azteca

El género urbano se apoderó de la generación y llevó a Bad Bunny a hacer dos conciertos inolvidables en el Estadio Azteca.

38. América Femenil se corona en el Azteca

Las Águilas vencieron a Pachuca en 2023 en la Final del torneo disputada en el Estadio Azteca, el cual fue testigo del título femenil.

39. Inicio de otra época dorada para América

El Tricampeonato del América se comenzó a tejer desde el Clausura 2023, cuando las Águilas vencieron a Tigres en el Estadio Azteca.

40. Bicampeonato ante Cruz Azul

América se coronó por segunda ocasión consecutiva, luego de ganarle a La Máquina, por tercera vez al hilo en Finales.

41. Remodelación

En mayo de 2024, el Estadio Azteca comenzó con las obras para estar listo rumbo al Mundial 2026, su tercera edición como sede.

42. Cambio de nombre

Como parte de los cambios del recinto, el Estadio Azteca pasó a llamarse Estadio Banorte, lo cual cambió la fachada con lonas de color rojo.

43. Reapertura del Estadio Azteca

En marzo de 2026, el Coloso de Santa Úrsula abrió nuevamente sus puertas, ahora como Estadio Banorte. Con el duelo entre México y Portugal, el recinto fue escenario de un partido de futbol nuevamente.

44. Regreso del América al Estadio Azteca

En el Clausura 2026, América volvió a su casa en un Clásico Joven, luego de un par de torneos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

45. Cruz Azul, nuevamente local en el Estadio Azteca

La Máquina volvió al inmueble para cerrar el torneo regular ante Necaxa. Posteriormente también pudo jugar la Liguilla ante Atlas y Chivas ahí.

46. El Azteca vuelve a una Liguilla

Además de Cruz Azul, que jugó contra Atlas y Chivas, América también disputó los Cuartos de Final ante Pumas.

47. Entrega del estadio a la FIFA

El 14 de mayo, el Estadio Azteca fue entregado a la FIFA para que tomara control rumbo al Mundial 2026.

48. Estadio Ciudad de México

Como parte de los cambios con el control de la FIFA, el recinto pasó de Estadio Banorte a Estadio Ciudad de México, pues el organismo rector no permite patrocinadores en las sedes.

49. Gol de mediocampo de Carlos Reinoso

En la temporada 1972-73, Carlos Reinoso disparó desde mediocampo. Sorprendentemente el balón entró para convertirse en uno de los mejores goles en la historia del recinto.

50. Centenario arruinado por Chivas

Chivas le amargó la fiesta al América, que festejaba su centenario en 2016. El Rebaño visitó el Estadio Azteca y goleó 0-3 a su máximo rival.

51. Chilena de Raúl Jiménez

En 2013, México sufría en las eliminatorias rumbo al Mundial 2014. Cuando todo era adverso ante Panamá, Raúl Jiménez anotó un golazo al minuto 85 para darle vida al Tri.

52. Clasificación al Mundial 2014

México tuvo que jugar el repechaje ante Nueva Zelanda para llegar a Brasil 2014. En la Ida, el Tri goleó 5-1 al país de Oceanía ante miles de espectadores.

53. Polémicas remodelaciones

A lo largo de los años, el inmueble ha presentado modificaciones, lo cual también ha disminuido su capacidad.

54. Menudo, el primer grupo que metió 100 mil asistentes al Azteca

En 1983, Menudo realizó un concierto en el Estadio Azteca, después de varios hits años atrás. El resultado fue de 105 mil espectadores.

55. La casa de Atlante

El Estadio Azteca será la casa de los Potros de Hierro en esta nueva etapa en la Primera División.

56. Clásico de emociones con golazo de Reynoso

En 2005, América y Chivas dieron uno de los mejores clásicos al finalizar 3-3, con un golazo de Héctor Reynoso incluido desde larga distancia.

57. Cambio de voz en el Estadio Azteca

Durante 52 años, Don Melquiades Sánchez Orozco fue la voz del Estadio Azteca, quien desde 1966 hasta su fallecimiento le dio identidad al inmueble.

58. Visita del Barcelona Femenil

En 2023, Barcelona Femenil jugó ante América en un duelo amistoso, con la presencia de Alexia Putellas, ganadora de dos Balones de Oro.

59. Dios es redondo

El reconocido escritor mexicano, Juan Villoro presentó su libro Dios es redondo en el Estadio Azteca.

60. Inauguración del Mundial 2026