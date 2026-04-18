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Basquetbol

NBA: así quedaron los Playoffs de la Asociación

Phoenix Suns | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:50 - 17 abril 2026
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Después del Play-In, quedarons definidos los ocho equipos por conferencia

Los Phoenix Suns y el Orlando Magic son los últimos dos equipos que lograron entrar a los Playoffs de la NBA, tras derrotar a los Golden State Warriors y los Charlotte Hornets en el Play-In, respectivamente.

Las Conferencias Este y Oeste ya tienen definidos a sus invitados en búsqueda del Trofeo Larry O’Brian, que los Oklahoma City Thunder intentarán defender a toda costa. Comandados por un Shai Gilgeous-Alexander impresionante, quien busca su segundo MVP de la Asociación, el OKC es el claro favorito.

Shai Gilgeous-Alexander | AP

Así quedó el bracket de los Playoffs NBA 2026

Con el cierre del Play-In Tournament, la NBA definió oficialmente los cruces de la postemporada 2026, donde 16 equipos competirán por el campeonato. En la Conferencia Oeste, el bracket muestra a Oklahoma City Thunder como primer sembrado, seguido por San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y Phoenix Suns.

En la Conferencia Este, el bracket muestra a Detroit Pistons como primer sembrado, seguido por Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Orlando Magic.

El formato mantiene las series al mejor de siete partidos, lo que garantiza duelos intensos desde la primera ronda y posibles enfrentamientos de alto calibre en semifinales y finales de conferencia.

Oklahoma City Thunder va por el bicampeonato

El equipo de Oklahoma City llega como el campeón defensor y con una de las plantillas más sólidas de la liga. Shai Gilgeous-Alexander se ha consolidado como la figura principal del equipo, liderando tanto en puntos como en liderazgo dentro de la duela.

Los Thunder no solo buscan repetir el título, sino también consolidar una nueva dinastía en la NBA. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que varios equipos reforzaron sus plantillas con la intención de destronarlos.

OKC | AP
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