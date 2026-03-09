¡Sunday Night MX! Santos gana su primer partido del torneo tras vencer a Xolos en un gran encuentro

Santos Laguna ha conseguido sumar de a tres puntos por primera vez en el Clausura 2026 tras vencer a Tijuana en un gran partido para cerrar la Jornada 10 en la Liga MX.

El final del partido valió por completo la pena, pues parecía que la victoria se le seguiría negando a los visitantes, pero lograron pegar en un par de ocasiones y se van a casa con un resultado a favor por primera vez en el año.

Festejo de Ezequiel Bullaude ante su exequipo | MexSport

La cereza del pastel en la Jornada 10

Lo que parecía que sería un partido más que tranquilo, terminó siendo una locura con un gran final que otorgaría la victoria en favor del cuadro más necesitado en el certamen. Apenas en los primeros segundos, un protocolo de conmoción tuvo que detener el partido, pero todo puedo continuar con normalidad.

Santos ya se había adelantado en el partido al minuto 10 con un gol que posteriormente fue anulado de manera inmediata, por lo que los visitantes tuvieron que seguir peleando para tratar de conseguir sumar en la parte más baja de la tabla.

Festejo en el gol que no contó | MexSport

El compromiso avanzó con mucha intensidad de parte de ambas escuadras, incluso llegando al límite en cada una de las jugadas en las que existía un poco de fricción; en varios momentos, algunos jugadores quedaron tendidos en el campo por este tipo de acciones; además, los porteros fueron en gran parte los artífices de que todo se mantuviera en empate, llegando de tal manera al segundo tiempo.

Una segunda parte 'eléctrica'

Xolos comenzó a ser el equipo propositivo, pero no tuvo la contundencia necesario, caso contrario de su rival, pues al minuto 53, una gran jugada por parte de Santos, desencadenó en un centro con la cabeza de Lucas Di Yorio para asistir a Ezequiel Bullaude, quien con una extraordinaria media vuelta puso adelante a los dirigidos por Omar Tapia.

Tan solo seis minutos después, vino una tarjeta roja sobre Jackson Porozo por una acción imprudente y, pese a los reclamos de los de 'La Jauría', la decisión no cambió.

Lucas Di Yorio fue uno de los más participativos con Santos | MexSport

Con todos los problemas que seguía significando que el partido se tornó ríspido, fue la manera en la que los tijuanenses fueron al ataque, logrando al fin al minuto 72, por conducto de Jesús Gómez, el empate después de un excelente disparo por el lado y el perfil izquierdo del 6 de los Xolos.

Los siguientes minutos hasta antes del tiempo agregado fueron para Santos, pues Toño Rodríguez evitó al menos en tres ocasiones que el marcador fuera a favor de la visita, pero todo se resolvió tiempo después, ya que al 90+7', Lucas Di Yorio metió un cabezazo que le daba la victoria a los laguneros, pero el árbitro rectificó con el VAR y el gol no subió al marcador.

'Chuy' Gómez empató el partido | MexSport