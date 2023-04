Gael Bonilla aseguró que se presentará al Draft de la NBA

El mexicano Gael Bonilla se ha declarado elegible para el Draft de la NBA, del próximo 23 de junio.

Mediante una entrevista realizada por Enrique Garay, el jugador mexicano anunció que va a estar disponible para integrarse a uno de los equipos de la NBA para la siguiente campaña.

"Me voy a presentar al Draft de la NBA. Creo que estoy preparado, estoy confiado en mi juego, al final sé que todos los jugadores que entran tienen un gran nivel, pero ya he jugado en Europa, aquí cuando jugué con la Selección y he jugado contra el Team USA”, afirmó el mexicano en el video.

Bonilla cuenta con 20 años de edad y una altura de 2.04 metros. A mitad del año pasado decidió dejar al cuadro de Barcelona de España, equipo con el que jugaba en las categorías juveniles y que, en ocasiones, lo llamaban para ser parte del equipo grande para disputar duelos de la Liga Española o de la Basketball Champions League.

El camino de Gael fue llegar a los Capitanes de la Ciudad de México de la NBA G League, donde tuvo la oportunidad de tener participación durante varios encuentros ante los equipos estadounidenses. Bonilla también fue parte importante de la selección mexicana que ganó el boleto para el Campeonato Mundial FIBA y brilló con el Tri en lo que fue el FIBA Américas en Brasil.

"Al final veo que puedo pelearle a quien sea al tú por tú, así que voy a meter mi nombre, voy a hablar con mis agentes, pero la verdad creo que tengo oportunidades, así que por eso lo voy a meter", añadió.

Gael se unirá a Jaime Jaquez Jr como los dos representantes mexicanos que estarán disponibles para el Draft de la NBA. Antes de ello deben acudir al NBA Combine que se realizará del 15 al 21 de mayo en Chicago.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA PLAYOFFS: WARRIORS GANAN 114-97 A KINGS Y SE ACERCAN EN LA SERIE 2-1