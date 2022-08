Gael Bonilla, el mexicano que tiene el ojo en la NBA dentro de uno o dos años

A sus 19 años Gael Bonilla tiene bien claras sus metas, una de ellas es sí ir a NBA, pero en uno o dos años.

Lo que el mexicano desea para este 2022-2023 es poder tomar un rol más protagónico con la plantilla principal del Barcelona, obtener algunos beneficios de sus años en Europa y ahora sí, pensar en dar el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo.

“En un año voy a tener el pasaporte y ya voy a contar como comunitario y no como extranjero, porque solo hay dos extranjeros por cada equipo y eso igual me limita un poco. Además, voy a contar como canterano porque ya estuve seis años allá, así que voy a tener más posibilidades de jugar y lo que quiero es tener eso, porque si me fuera a otra parte perdería todo lo que he hecho estos años y si regreso en un futuro a Europa tendría que empezar el proceso otra vez”, señaló en charla con RÉCORD.

Por esta razón Gael espera estar listo para el Draft de la NBA en 2023 o 2024 donde espera unirse a Juan Toscano quien actualmente es miembro de los Lakers de Los Ángeles y Jaime Jaquez, a quien sigue en sus actuaciones con los Bruins de UCLA en la NCAA.

“Por la diferencia de horarios con Europa no lo puedo ver mucho, pero cuando es el March Madness lo sigo más. Jugó muy bien hace uno o dos años, yo pensé que ahí iba a subir, pero creo que le queda un año más”, indicó.

Con este anunció el Draft de 2023 podría tener el nombre de dos mexicanos listos para ser reclutados por cualquier equipo de la NBA y con un talento sobresaliente.

Gael tiene un equipo favorito al cual quisiera llegar, los Knicks de Nueva York, quinteta de la cual es fanático, pero ya con el hecho de llegar a los Estados Unidos no importa la organización.

Por lo pronto el jugador originario del Estado de México desea ser pieza importante en el accionar de los blaugranas, dejar un par de títulos en las vitrinas y luego pensar en llegar a la meca del baloncesto.

