¡Histórico! LeBron James rompe récord de minutos jugados en la NBA

LeBron James anotó 19 puntos, capturó seis rebotes y repartió siete asistencias, además de romper el récord de minutos en temporada regular de la NBA, en el duelo que los Lakers de Los Ángeles ganaron el jueves 113-100 a los Kings de Sacramento.

LeBron James, jugador de Lakes a los 38 años de eedad | AP

James permaneció 34 minutos en la duela contra los Kings para alcanzar 57.471 en su carrera, superando el récord de 57.446 que ostentaba Kareem Abdul-Jabbar, miembro del Salón de la Fama.

