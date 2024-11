Horacio Llamas defiende a Jáquez Jr ante las críticas de su ausencia con la selección mexicana

Horacio Llamas es una de las leyendas del basquetbol mexicano que se encuentran en la Arena CDMX como invitado de honor para el NBA Mexico City Game 2024 entre los Washington Wizards y Miami Heat. Aprovechando su visita, el ex basquetbolista defendió a su compatriota Jaime Jáquez Jr., a quien se le criticó mucho por no jugar con la selección mexicana en el preolímpico de Puerto Rico donde los '12 Guerreros' quedaron eliminados.

"Creo que si todos estuviéramos en la misma situación que él, pensaríamos en qué sería mejor primero para nosotros, y después para el equipo para el que decidamos. Primero hay que respetar, porque ha habido jugadores y jugadoras que estando representando a su país, se lastiman, les pasa algo y no tienen a nadie que responda por ellos y eso hace mucho que pensar", señaló el primer mexicano en llegar a la NBA.

Llamas, quien representó por muchos años a la selección mexicana, se siente en la posición de opinar al respecto y respaldar la decisión de Jáquez, pues señala que el joven azteca se tiene que cuidar para poder durar muchos años en la NBA.

"Creo que yo he sido de los que más represento a nuestro país y la única manera cuando no fui a alguna concentración fue porque me acababan de operar y no podía, pero siempre estaba pendiente. Yo no voy a criticarlo a él, porque a fin de cuentas nadie lo va a respaldar si algo pasa, entonces primero tiene que pensar en él para estar bien, para jugar por tantos años, por lo menos como lo logró Eduardo jugando en la NBA y eso no es fácil, eso no es fácil porque la NBA te exige un montón físicamente", puntualizó.

