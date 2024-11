Jaime Jaquez Jr sabe que el juego en la CDMX es 'una oportunidad de hacer historia'

Jaime Jáquez Jr vivirá su primera experiencia jugando en casa, desde que es jugador de la NBA, donde tendrá la oportunidad de ser el primer mexicano en ganar en tierras aztecas.

“Tengo grandes experiencias, cada vez que vengo a México me la paso muy bien. Es una oportunidad de hacer historia (ser el primer mexicano en ganar en México), vamos a cambiar eso”, dijo el jugador del Heat.

El mexicano habló sobre cómo ha influido en él crecer con la cultura mexicana y americana, y con cuál se siente más representado.

“Siempre he sido cercano a mis abuelos, ambos son mexicanos, así que crecí con toda la cultura desde niño, pero yo me críe en América, tengo lo mejor de los dos mundos”, explicó JJJ.

El joven talento del Heat no cerró las puertas a la posibilidad de jugar en México, en el caso de que en el futuro haya una franquicia dentro de la NBA.

“Seguro que sí, tengo contrato y amo Miami, pero en el futuro no lo sé, puede ser, no quiero decir que no y no quiero decir que sí, todo es posible”, confesó Jáquez.

Para finalizar, habló sobre si se ve siendo un referente mexicano en Estados Unidos, como el mismo Fernando ‘Toro’ Valenzuela, del que Jaime es fan.

“Tal vez algún día, compararme con alguien cómo él, no quiero hacer eso, él fue alguien tan grande, que ahora descansa en paz con un legado tan increíble”, explicó el mexicano.

Mañana a las 19:30 horas, Jaime Jáquez Jr jugará con el Miami Heat contra los Washington Wizards en la Arena CDMX, lo que será una experiencia única al tener otro mexicano jugando en casa.

