'Jaime Jáquez Jr. es un fuera de serie': Enrique Garay

Jaime Jáquez Jr. ha roto cualquier paradigma para un jugador mexicano en la NBA. Con récord de puntos, un juego espectacular y siendo pieza fundamente del Miami Heat, 'Triple J' es el prototipo del nuevo basquetbolista tricolor, o al menos eso cree Enrique Garay, narrador del mejor baloncesto del planeta para Prime Video.

"Es la evolución. Si recordamos a Horacio Llamas, Eduardo Nájera, a Gustavo Ayón y luego a Jorge Gutiérrez, como que cada generación ha venido superándose. Hoy ver a Jaime con una temporada regular con prácticamente 12 puntos por partido (11.9) es increíble.

"Y sobre todo verlo en dónde está, entra a la duela y tiene a Tyler Herro, Jimmy Burler, Bam Adebayo, es un equipo de súper estrellas, con contratos de 30 o 40 millones de dólares. Jáquez es maravilloso, me sorprende juego a juego", comentó Garay.

El boleto del Heat a Playoffs tiene una escala previa en el Play In ante los 76ers, equipo que con un hombre de la calidad de Joel Embiid hace temer a cualquiera.

"El juego será complicadísimo. Filadelfia tiene ocho victorias en fila y no ha perdido desde que Embiid regresó. Y para este tipo de choques, no vale la marca con la que acabes la temporada regular, siempre lo he dicho: ojo con la racha con la que llegues", agregó el también especialista en baloncesto, quien en los 90 formó una dupla legendaria con Pepe Espinoza.

'LA NBA ES SUMAMENTE OFENSIVA'

La NBA arderá con la Fase Final. Con el arranque del Play In, el mejor basquetbol del planeta promete dar juegos de alarido, pues fiel a su estilo, la Asociación es el deporte más espectacular del mundo, de acuerdo con Enrique Garay, narrador de Prime Video.

"La NBA apuesta a los puntos y sí apuesta a los puntos, apuesta a la audiencia. Esta Liga es sumamente ofensiva y no creo que eso le desagrade a nadie. Es cierto, antes había más rudeza, pero la propuesta de ahora con Luka Doncic, Stephen Curry y Trae Young es espectacular", comentó el exnarrador de Azteca Deportes en conferencia de prensa.

