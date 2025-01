Jake Amy, aficionado del Thunder, gana 20 mil dólares al anotar desde media cancha

Un aficionado, Jake Amy se llevó los reflectores al ganarse 20 mil dólares tras encestar desde mitad de la duela durante el partido entre Oklahoma City Thunder ante Dallas Mavericks en el Paycom Center.

El épico momento tuvo una porción de nervios, pues en un inicio, el tiro de Amy se fue afuera, pero finalmente logró entrar, lo que encendió a toda la grada y, por supuesto, al aficionado que se llevó el premio.

Jake Amy festejó con todo, incluso con la mascota del Thunder y demás personal del equipo. Una celebración digna del momento y del premio de 20 mil dólares por encestar desde media duela.

Incluso, Jake Amy hizo un gesto de 'horns down', que va en contra de los Texas Longhorns; al ser un partido ante Mavericks, era alta la probabilidad de que un aficionado de dicho equipo estuviera en la arena.

Thunder fan hits a $20,000 half court shot and them immediately goes with a “Horns Down” celly against the Mavericks



What a king pic.twitter.com/020IuDo2IV

— Josh Callaway (@JoshMCallaway) January 24, 2025