Jayson Tatum previo a Juego 5 de la Final de la NBA: 'Sé que puedo mejorar'

Jayson Tatum sabe que su juego ha alcanzado un nuevo nivel en su quinta temporada en la NBA, situándose en la élite de la Liga como el máximo anotador de los Celtics.

Pero el tres veces convocado al Juego de las Estrellas reconoce que en ciertos momentos no ha alcanzado su mejor nivel contra los Warriors de Golden State y debe encontrar la forma de hacerlo si espera ayudar a Boston a ganar su título 18, sin importar los reflectores ni el peso que viene con ellos.

"Sólo tengo que mejorar", dijo después del triunfo de Golden State por 107 a 97 en el cuarto partido el viernes, que empató la serie. "Sé que puedo ser mejor, no es como si mi equipo me pidiera algo de lo que no soy capaz. Conocen el nivel y yo conozco lo que puedo alcanzar".

Los Celtics tuvieron la oportunidad de tomar ventaja de 3-1 en Las Finales y hundir a los Warriors en un pozo del que sólo un equipo ha sido capaz de salir en 36 intentos: los Cavaliers de 2016, que reaccionaron cuando perdían 3-1 para vencer a Golden State.

Boston se enfrió colectivamente en el último cuarto, al tiempo que Stephen Curry puso el broche de oro a lo que puede haber sido su mejor momento frente a una multitud pasmada en el TD Garden. Tatum lo intentó, pero no pudo igualar el dominio del #30.

Jayson terminó con 23 puntos, 11 rebotes y seis asistencias. Fue su segunda peor actuación en cuanto a puntos, y no cuidó el balón: fue responsable de seis de las 16 entregas de balón de Boston que permitieron 19 puntos de los Warriors.

Prácticamente, no figuró en el último cuarto, con apenas tres puntos en uno de cinco lanzamientos y una entrega. Los Celtics estaban en ventaja de 94-90 cuando erraron sus seis lanzamientos durante una serie de 10-0 de los Warriors. Boston jamás recuperó ventaja. Puede ser fatal.

