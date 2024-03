Jesse Huerta, de Jesse y Joy, debutó como basquetbolista profesional

El pasado fin de semana, Jesse Huerta, hermano del famoso dúo Jesse & Joy, debutó como jugador profesional de baloncesto con el equipo Los Ángeles CD México en la Cibacopa.

Su debut se llevó a cabo el 10 de marzo de 2024 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México, donde Los Ángeles CD México se enfrentó a los Halcones de Obregón. El equipo de Huerta ganó el partido con un marcador final de 102 a 86.

Aunque Jesse no anotó puntos en su debut, sí tuvo una participación activa en el juego, demostrando sus habilidades y pasión por el baloncesto. En sus redes sociales, el músico compartió su emoción por este nuevo capítulo en su vida:

"Es algo que soñé toda mi vida; no dejé de apuntar por este sueño y me llena de emoción, sentimiento y responsabilidad. Me hace feliz debutar a nivel profesional en mi Ciudad de México",

Jesse Huerta ha sido un apasionado del baloncesto desde su juventud. Incluso, antes de dedicarse a la música a tiempo completo, jugó en el equipo semiprofesional "Halcones UV".

