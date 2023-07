LeBron James confirma que jugará su temporada 21 en la NBA

LeBron James, estrella de los Lakers y máximo anotador en la historia de la NBA, ha confirmado que jugará la temporada 2023-24 de la National Basketball Association (NBA) y que aún no piensa en su retiro.

LeBron, durante la noche de los ESPYS en Los Ángeles, aseguró que mientras él pueda jugar sin faltarle el respeto al deporte, lo seguirá haciendo.

"No me importa cuantos puntos más anote o lo que pueda hacer y no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día que no pueda darlo todo en la cancha, es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy", declaró el cuatro veces campeón de la NBA.

Con esto, Lebron James disputará su temporada 21 en la NBA y su sexta temporada con los Lakers.

Tras ser barrido por los Nuggets en los últimos Playoffs, LeBron James analizó el retiro, sin embargo, el basquetbolista de 38 años aseguró que aún puede darlo todo en la duela y tratará de conseguir su quinto anillo de campeón de la NBA.

Asimismo, James seguirá en busca de romper y ampliar récords como el de máximo anotador de la NBA, el cual le arrebató la temporada pasada a Kareem Abdul-Jabbar.

