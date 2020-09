Miami Heat venció a los Bucks y 'acaricia' la Final de la Conferencia Este

Jimmy Butler y el Miami Heat están a un partido de la Final de la Conferencia Este. Y el mejor equipo de la temporada regular en la NBA está al borde de perder por barrida.

El sorprendente trayecto de Miami en la postemporada continuó el viernes. Butler anotó 30 puntos y el Heat montó una imponente remontada en el cuarto periodo para doblegar a los Bucks de Milwaukee por 115-100 el viernes.

“No estoy sorprendido”, recalcó Butler. “Pienso que todos los demás en el mundo podrían estarlo, pero nosotros no. No si vistes un jersey del Heat, si eres uno de estos entrenadores, si eres parte de esta organización o si has visto lo que hemos hecho durante todo el año”.

El Heat superó a Milwaukee 40-13 en el último cuarto, la mayor diferencia en un último periodo en la historia de la postemporada. Con ello, tiene ventaja de 3-0 en la serie.

Ningún equipo en la historia de la NBA se ha recuperado de un déficit de 3-0.

“Podríamos ser nosotros”, calculó Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso de la campaña anterior. “Definitivamente podríamos serlo”.

Jae Crowder totalizó 17 puntos y ayudó a que el Heat mejorara a una foja de 7-0 en los Playoffs. Brook Lopez terminó con 22 tantos para Milwaukee, que contó con 21 tantos, 16 tablas y nueve asistencias de Antetokounmpo —pese a que se torció el tobillo en el primer periodo y pareció por momentos en dificultades.

Butler encestó 17 de sus puntos en el cuarto periodo y el Heat logró el mayor regreso en un cuarto periodo en postemporada en la historia de la franquicia.

Milwaukee llegó con el marcador 87-75 su favor al inicio del cuarto periodo. Eran 12 puntos de ventaja con 12 minutos por jugar y los Bucks sabían que estaban en una buena situación para ganar y mantener las esperanzas de obtener el campeonato.