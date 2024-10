NBA anuncia los primeros partidos que transmitirá por Prime Video en México

A inicios de este año, la NBA México dio a conocer mediante un comunicado que llegó a un acuerdo multianual con Prime Video de Amazon para transmitir en vivo más de 50 partidos de temporada regular y playoffs cada temporada en México.

Cabe destacar que la NBA ya fue transmitida por Amazon. La plataforma de Streaming transmitió un par de juegos previo al final de la temporada pasada. Con el primer partido siendo un duelo entre los Philadelphia 76ers y los San Antonio Spurs

Los primeros partidos que serán transmitidos por Amazon Prime serán el lunes 28 de octubre con el duelo entre los Bucks vs. Celtics, dos de los equipos candidatos al título de NBA de este año. Ese mismo día jugarán los Lakers vs. Suns

Durante el resto del mes de noviembre, los fanáticos del basquetbol profesional también podrán ver con su suscripción de Amazon Prime video los partidos: Bucks vs. Cavaliers, 76ers vs. Suns, Kings vs. Spurs, 76ers vs. Heat, Warriors vs. Clippers, Mavericks vs. Hawks y Thunder vs. Kings.

Durante las siguientes semanas seguirán dando a conocer el resto de partidos que transmitirán durante la temporada. Además, la plataforma tendrá alrededor de 19 juegos de postemporada, pero esos serán hasta el próximo año.

Además, si así lo desean los fanáticos pueden contratar un paquete ampliado de enfrentamientos en territorios selectos, incluidos México, Brasil, Francia, Italia, España, Alemania, Reino Unido e Irlanda. La versión ampliada incluye un mínimo de 20 juegos adicionales de la temporada regular en horario estelar cada año, una serie de Finales de Conferencia cada año y las Finales de la NBA en 6 de los 11 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Magic Johnson llena de elogios a Bronny James: “Es un atleta con un espíritu competitivo”