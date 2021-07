NBA: Chris Paul descarta su retiro del baloncesto

El jugador estadounidense Chris Paul estuvo cerca de conseguir su primer campeonato de la NBA, sin embargo, los Bucks de Giannis Antetokounmpo le quitaron la gloria al derrotar a los Suns por 105-98, marcando de esta forma el posible final de la carrera de Paul.

No obstante, aunque aún no llega el título en sus casi 16 años de carrera, el actual jugador de Phoenix, Chris Pauls, aún no piensa en el retiro, ya que una vez finalizado el partido declaró acerca de su futuro dentro de la NBA y del mundo del basquetbol.

"Tomará un tiempo procesar esto, pero es la misma mentalidad. Volver a trabajar. No me voy a retirar, si eso es lo que estás preguntando. Eso está fuera de discusión. Entonces, volver a trabajar", declaró Paul acerca de un posible futuro, por lo que seguramente estará otra temporada en la élite del baloncesto.

Paul actualmente tiene 36 años de edad y tiene contrato vigente, y según sus delcaraciones, no piensa abandonar a los Soles de Phoenix aunque se hayan quedado cerca de la gloria, pues aún cuentan con grandes jugadores en sus filas, sin embargo, los recientes rumores lo colocan cerca de los Lakers, para junto a Anthony Davis y LeBron James formar un tridente de miedo en la NBA.

Incluso, el exjugador de los Lakers y figura de la NBA, Magic Johnson, declaró al respecto del tema: "Si Chris Paul renuncia a su contrato con los Suns, su primera llamada debería ser de su mejor amigo LeBron James y los Lakers", finalizó Johnson.

