NBA: Se suspenden los partidos de Playoffs de este jueves

Los partidos de este jueves 27 de agosto de los Playoffs de la NBA también fueron pospuestos como protesta por el tiroteo policial contra Jacob Blake.

Los encuentros que se suspendieron son: Denver Nuggets vs Utah Jazz, Boston Celtics vs Toronto Raptors y Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks.

Estos tres juegos se unen a los tres de este miércoles que también fueron pospuestos por la misma razón: Milwaukee Bucks vs Orlando Magic, Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers y Houston Rockets vs Oklahoma Thunder.

Los jugadores de la NBA se reunieron con los directivos de la Liga, y de acuerdo con varios medios estadounidenses, se acordó que sí se reanudarán los Playoffs, pero no hay una fecha para ello.

