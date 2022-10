Aarón Judge: Ofrecen dos millones de dólares a aficionado que atrapó el cuadrangular 62

El dueño de una casa de subastas de objetos deportivos reveló que ofreció 2 millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del 62mo jonrón de Aarón Judge, con el que estableció el récord de la Liga Americana.

JP Cohen, Presidente de la casa de subastas Memory Lane Inc., dijo a The Associated Press el miércoles que le envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el hombre que atrapó la pelota del récord de Judge el martes en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Choen indicó que Youmans no ha respondido.

“Creo que la oferta supera lo que es justo, si está dispuesto a vender... esa oferta sigue siendo válida", indicó Cohen en una entrevista telefónica con AP el miércoles.

Cohen indicó que su compañía tiene una buena relación con los Yankees y les prestaría la pelota para ser exhibida en el museo de la franquicia. Agregó que el equipo ha exhibido frecuentemente en el Yankee Stadium artículos de su casa de subastas.

Youmans, que es originario de Dallas, trabaja en el mundo financiero. El martes le preguntaron cuáles eran sus planes mientras que el personal de seguridad se lo llevaba para autentificar la pelota. “Buena pregunta, no lo he pensado”, aseguró.

