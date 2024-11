Benjamín Gil explota y lanza duro mensaje a la afición

El mánager de la Selección Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil lanzó un contundente mensaje a la afición, pues considera que su equipo merece que el Estadio Panamericano en Guadalajara se llene para apoyarlos en el juego ante Estados Unidos en su búsqueda del boleto a la Súper Ronda del Premier 12.

“Este equipo se lo merece, estos jugadores se merecen que este estadio se llene. Si se llena un estadio de 46 mil que le caben al de Chivas, contra Santos, contra Necaxa, pueden jugar partidos insignificantes y la Selección Mexicana de futbol puede jugar contra quien sea y se llena el estadio”, dijo Benjamín Gil.

El mánager de la novena nacional analizó que, la Selección Mexicana de Futbol jugó contra el mismo rival hace unas semanas en el Estadio Akron, en un encuentro que únicamente era de preparación y aún así el estadio se llenó.

“Hace tres semanas jugamos contra Estados Unidos, en un juego que no importó para nada, no había ninguna importancia y el estadio estaba hasta el tope. Ahora se juega contra el mismo rival, el mismo país, en un juego súper importante. Yo adoro Guadalajara, sinceramente sería una desgracia que no se llene el estadio”, agregó Gil.

México jugará este jueves ante Estados Unidos en el Estadio Panamericano de Guadalajara, tras una remontada sobre Países Bajos con un resultado de 8-6, donde Juan Pérez se vistió de héroe.

