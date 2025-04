Paco Montes anuncia su salida de FOX Sports

Luego de casi 14 años con FOX Sports, Paco Montes ha hecho oficial su salida de la empresa en busca de probar nuevos aires, así lo dio a conocer en redes sociales.

Paco Montes en una cobertura l CRÉDITO:IMAGO7

Con un emotivo recuento de sus momentos en la empresa deportiva se despidió de su casa siempre con el micrófono y siendo el reportero del León.

“Fueron casi 14 años de cumplir mi sueño cada día. Me voy agradecido con quienes me abrieron la puerta, me dejaron creer, crecer y apoyaron”, resaltó.

Montes le dedicó palabras emotivas con su respectivo agradecimiento a FOX Sports: “Ha sido un honor, FOX Sports. El momento de separar caminos llegó. Gracias. Veremos qué sigue para El Guardián, estén atentos.

*Veremos qué sigue para #ElGuardián, estén atentos pic.twitter.com/9LtrboSR5x — Paco Montes (@PacoMontesLA) April 4, 2025

El Guardián de La Fiera

Cabe mencionar, que Paco Montes era el reportero exclusivo de León durante las transmisiones de los partidos para FOX Sports.

Primero León, ahora su Guardián

La Fiera terminó saliendo de FOX Sports de cara al Clausura 2025 junto a Pachuca para mudarse a Tubi y desde entonces el protagonismo disminuyó para el reportero.

