Pachuca vs América no será transmitido por Tubi debido a disputa legal entre Grupo Pachuca y Fox Sports México

Pachuca vs América no va por Tubi. Hay malas noticias para los aficionados de Pachuca y América, pues se dio a conocer que el partido de este fin de semana entre Pachuca y América no será transmitido por la señal gratuita de Tubi.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Pachuca vs América no será transmitido por Tubi | IMAGO7

A través de un comunicado, el Grupo Pachuca dio a conocer lo siguiente:

“A los aficionados del Club Pachuca y Club América; a todos los fanáticos del fútbol mexicano y al público en general, informamos:

"El partido programado para este sábado entre Pachuca y América no será transmitido en señal abierta gratuita a través de Tubi debido a diversas acciones legales dudosas y frívolas emprendidas por Grupo Lauman y su propietario, Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez"

"En las últimas semanas, hemos sido objeto de varios reportes mediáticos por parte de Grupo Lauman. Estas acusaciones, por supuesto infundadas, están precedidas por la promoción de diversas acciones legales ante tribunales incompetentes por territorio, con sede en la Ciudad de México, que no solo involucran a FOX sino también a varios participantes de la Liga MX, incluyendo a los equipos Pachuca y León”.

Esto representa un problema grave para los aficionados al futbol mexicano y en especifico a estos dos equipos, ya que es la plataforma que transmite a Pachuca y, de momento, no se conoce otra manera para poder disfrutar del compromiso de esta jornada.

La única transmisión confirmada es por TUDN, aunque será por su señal para Estados Unidos, por lo que miles de aficionados se quedarán sin ver este compromiso de la liga mexicana entre Pachuca y América.

Al momento no hay transmisión para México | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO LE HA IDO AL LEÓN DESPUÉS DE QUE LA FIFA LO SACÓ DEL MUNDIAL DE CLUBES?