¡Bombazo en LMB! Robinson Canó jugará con los Diablos Rojos del México

Los Diablos Rojos del México siguen añadiendo calidad de Grandes Ligas a su roster para la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al anunciar la llegada del infielder dominicano Robinson Canó.

A la par de que el equipo se encuentra en plena Pretemporada en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, en Oaxaca, la directiva de la ‘Pandilla Escarlata’ continúa trabajando para contar con el roster más sólido, balanceado y con profundidad para enfrentar la campaña de verano y es por ello que incorpora al autor de 335 jonrones y mil 306 carreras producidas en 17 temporadas en Grandes Ligas.

Canó llega a los Diablos Rojos después de haber jugado la Temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana (LIDOM) con las Estrellas Orientales y de haber participado en la Serie del Caribe, eventos en los que vio acción en 32 juegos (24 en la LIDOM y 8 en la Serie del Caribe), sumando 28 imparables.

El pelotero nacido en San Pedro de Macorís, llegó a MLB en 2005 y se enfundó el jersey de cinco novenas, destacando 9 campañas con los New York Yankees, con quienes fue campeón en el 2009. Además, jugó cinco campañas con los Seattle Mariners, tres con los New York Mets y parcialmente con San Diego Padres y Atlanta Braves.

Con 18 años de edad, Robinson Canó inició su carrera en el 2001 en las sucursales de los Yankees, recibiendo el llamado a las Ligas Mayores en 2005. A partir de ese momento se convirtió en el segunda base del equipo neoyorquino, siendo parte del equipo que se llevó el título al lado de Derek Jeter, Alex Rodríguez, Hideki Matsui, Jorge Posada, Mariano Rivera, Andy Pettite, entre otros.

A la par de su carrera en MLB, Robinson Canó ha representado a la República Dominicana al haber jugado en el Clásico Mundial de Beisbol en las últimas ediciones: 2009, 2013, 2017 y 2023. En estos eventos ha participado en 19 encuentros, con 25 hits, tres home runs, 10 producidas y 13 anotadas. De igual forma, Canó ha sido parte de la Liga Dominicana en seis temporadas y en cuatro ediciones de la Series del Caribe.

Con la llegada de Robinson Canó los Diablos Rojos del México fortalecen su infield para la Temporada 2024, confirmando su compromiso por armar un roster con el que se ofrezca un gran espectáculo dentro del terreno y con el que se construya el camin hacia el título número 17.

ESTADÍSTICAS ROBINSON CANÓ EN MLB

Temporadas: 17

Juegos: 2267

Turnos: 8773

Carreras anotadas: 1262

Hits: 2639

Carreras producidas: 1306

Home runs: 335

Bases por bolas: 620

Ponches: 1214

PCT de bateo: .301

En la LIDOM

Temporadas 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2021-2022, 2023-2024

Juegos: 68

Carreras anotadas: 29

Hits: 70

Home runs: 1

Carreras producidas: 35

PCT de bateo: .280

En la Serie del Caribe

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Juegos: 30

Carreras anotadas: 8

Hits: 37

Home runs: 1

Carreras producidas: 17

PCT de bateo: .301

En el Clásico Mundial

2009, 2013, 2017, 2023

Juegos: 19

Carreras anotadas: 13

Hits: 25

Home runs: 3

Carreras producidas: 10

PCT de bateo: .373

