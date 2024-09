De la Vega responde a la dueña de Tigres: ‘Son acusaciones graves, podría haber suspensión’

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Horacio de la Vega habló sobre las acusaciones de la dueña de Tigres de Quintana Roo hacía a los Diablos Rojos del México, donde resaltaba que fue una ‘farsa’ la Final de la Serie de Zona Sur.

De la Vega aseguró que las acusaciones de Linda Valenzuela en días pasados fueron desatinadas contra los Escarlatas.

"Es una acusación que no tienen sentido...en caso de ser dichos que no han sido probados, habrá distintas determinaciones, no creo que se quede así”, mencionó en exclusiva para Récord.

El mandamás aseguró que se hará la investigación pertinente, y de ser cierto esto podría tener graves consecuencias para el involucrado.

“Son acusaciones graves y esto podría derivar en una suspensión del equipo o los dueños de los equipos, ese tipo de cosas no lo vamos a permitir”, confirmó.

Finalmente, mencionó que se hará una revisión sobre el tema de los dueños que tienen hasta dos equipos para que no se presenten este tipo de suposiciones: “Lo hemos platicado a nivel Consejo de Dueños, a nivel de asamblea, es un tema que deberemos abordar en algún momento”.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES REAPARECE EN PLAYA PARADISÍACA ENTRENANDO A UN NIÑO