Horacio de la Vega le responde a Trevor Bauer: "Sin los extranjeros él no estaría aquí"

Previo al inicio de Serie del Rey entre Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, el presidente de Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, lanzó un ‘dardo’ hacia Trevor Bauer tras sus declaraciones sobre extranjeros en LMB.

Y es que hace unas semanas, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 criticó severamente el límite de extranjeros que hay en Liga Mexicana de Beisbol. Trevor aseguró que hacen falta oportunidad para los mexicanos y reiteró que deberían de tener más plazas para ellos.

Ante esto, el mandatario de Liga Mexicana de Beisbol aseguró que de no haber cambiado esa regla, peloteros como Trevor Bauer no hubieran llegado a LMB. Asimismo, señaló a Bauer de no conocer a fondo los procesos en Liga Mexicana de Beisbol.

“Con menos extranjeros, igual y Trevor no estaría aquí. Hay un modelo que hemos puesto sobre la mesa, un proceso de seis años para tener un balance entre mexicanos y extranjeros. Queremos recomponer una fórmula añeja de LMB”.

Con mucho respeto, hay una información que Trevor posiblemente desconozca, pero hay una parte lógica de porque lo estamos haciendo así. Cada liga tiene su procedimiento y lo que estamos haciendo es lo correcto”, agregó Horacio.

Para esta temporada, la Liga Mexicana de Beisbol amplió su límite de extranjeros, el cual pasó de 7 a 20 por equipo. Sin embargo, cada año se reducen dos plazas de no nacidos en México y aumentan los lugares en el roster para mexicanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Paty Cantú se luce interpretando el Himno Nacional Mexicano en el Juego 1 de la Serie del Rey