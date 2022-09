Diablos: Cayó en casa y Leones forzó séptimo juego en Final de Zona Sur

Los Leones de Yucatán utilizaron hasta el último aliento que les restaba para mantenerse con vida en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El conjunto melenudo mostró el gran poder de su ofensiva e hilaron seis entradas consecutivas anotando carrera para venir de atrás y forzar el séptimo juego en la Final de Zona Sur.

El conjunto de Roberto Vizcarra salió a aprovechar cada turno al bat que tuvo en la reanudación del sexto compromiso, mismo que se suspendió la noche del martes por la tormenta que cayó sobre el Estadio Alfredo Harp Helú. El encuentro se reanudó con casa llena para los locales y dos outs en la parte baja del cuarto episodio y lograron colgar el cero, desde ese punto se orquestó una remontada muy agitada en el Diamante de Fuego.

Sigilosos en el asecho, pero constantes en el ataque, los Leones anotaron 14 carreras en la segunda mitad del sexto juego y orilló al espectáculo más anhelado por cualquier aficionado al Rey de los Deportes: un juego siete. El equipo de Yucatán mandó callar al Estadio Alfredo Harp Helú a punta de batazos. Sin embargo, la fiel afición se mantuvo hasta el último out en donde los Diablos Rojos buscaban retomar un juego que se les fue de las manos gracias a la labor de sus pitchers.

“El secreto, como todos saben, es no darse por vencidos nunca; hasta el out 27 no hay nada”, dijo Yadir Drake en entrevista con RÉCORD al término del encuentro. “Nos tocó una entrada extra para poder definir el partido. La ofensiva nunca bajó la guardia, una base, un pelotazo o lo que sea es bueno para aportar al equipo en estos momentos. Ahí se vio, cogimos buenos turnos y salieron los batazos a la hora oportuna”, añadió el pelotero cubano.

Leones y Diablos Rojos se medirán el jueves por la noche en el Diamante de Fuego por el pase a la Serie del Rey 2022 ante Sultanes de Monterrey. Los melenudos buscan su tercera final al hilo mientras que los escarlatas están por concretar su primer visita a estas instancias desde el 2014.

El séptimo juego se llevará a cabo este jueves 8 de septiembre en punto de las 19:00 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

