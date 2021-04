Diablos Rojos: Presentó a Lisbán Correa como su nuevo jugador

Con 28 cuadrangulares en su última temporada como carta de presentación, Lisbán Correa llega a los Diablos Rojos del México como la gran esperanza de la afición escarlata por conseguir el ansiado título número 17. Pese a sus 34 años, el cubano aún posee un gran poder en el bat y su experiencia en la primera base será clave en la defensiva de ‘Los Pingos’.

Correa ya se puso la camisola de los Diablos y su nuevo manager se ha emocionado con solo verlo enfundado en sus nuevos colores. El cubano peleará por la titularidad en la primera base con dos monstruos — en el buen sentido — de la Liga Mexicana de Béisbol como lo son Japhet Amador y Jorge Cantú.

“Es un placer ver cómo te pusiste nuestro jersey, te damos la más cordial bienvenida. Es un honor tenerte en casa”, dijo ‘El Negro’ Ojeda en la presentación de su nuevo bombardero cubano. “Sabemos la calidad que tienes y no nos queda la menor duda de que vas a ser un bat importante en nuestra ofensiva, bienvenido”, añadió.

Los 28 jonrones que tuvo en la campaña anterior en su país natal estarán presentes en cada momento de la temporada 2021 de la LMB. Correa utilizará la camisola número 28 con el conjunto capitalino y está sumamente emocionado por jugar pelota en México.

“Estoy muy feliz de estar aquí, estoy agradecido con la gente de Diablos que me han escogido para jugar con ellos. Me defino como un pelotero bastante alegre, me gusta jugar pelota con intensidad, eso me lo enseñaron desde Cuba y espero hacer aquí con los Diablos”, comentó el cubano.

Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos, ya le mostró su nueva casa a Lisbán. El Estadio Alfredo Harp Helú maravilló al cañonero que ya espera volarse la cerca en Ciudad de México.

“Es un estadio bien bonito, acogedor e impresionante, no había pisado nunca un estadio así. Desde Cuba me han dicho que la bola corre mucho aquí, no vengo interesado en buscar los jonrones, solo voy a hacer mi trabajo. Voy a ser paciente en home, pegarle duro a la bola y dejar que los vuelacercas salgan”, concluyó Correa.

