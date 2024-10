Toro Valenzuela: Enrique Burak y Pepe Segarra recuerdan cómo se dio la Fernandomanía

Han pasado 43 años desde que el mundo del béisbol fue testigo de uno de los fenómenos más impactantes en la historia del deporte: la Fernandomanía. Lo que comenzó como un imprevisto se convirtió en un evento que marcó a toda una generación, abriendo las puertas para cientos de peloteros latinos en las Grandes Ligas y consolidando a Fernando 'El Toro' Valenzuela como una verdadera leyenda.

Dos de las personas que vivieron de cerca este histórico suceso fueron los reconocidos comentaristas Enrique Burak y Pepe Segarra. Tras el lamentable fallecimiento de su gran amigo Fernando, ambos relataron para RÉCORD lo que fue la célebre Fernandomanía y cómo impactó al mundo del béisbol.

“El destino le tenía guardada una cita muy especial a Fernando cuando empezaba la campaña de 1981. El zurdo Jerry Reuss estaba anunciado para abrir el juego inaugural contra los Astros de Houston, pero a pocas horas de iniciar, se sintió mal. Entonces, Tom Lasorda le dijo a Valenzuela: ‘Pues bueno, tú vas al centro del diamante y abres la temporada’. Y resulta que Fernando blanqueó a los Astros. Ahí empezó ese gran fenómeno que cautivó al mundo del béisbol y forjó una nueva generación de aficionados. Lo que provocó Valenzuela no lo he vuelto a ver desde hace 43 años”, recordó Pepe Segarra, ahora comentarista de Fox Sports.

Por su parte, Enrique Burak destacó el impacto inmediato que tuvo Valenzuela en las Grandes Ligas: “Lo que pasa es que Fernando llega con un impacto bárbaro. Le fue tan bien en esa apertura que se mantuvo en la rotación abridora. De ahí vendrían juegos completos, blanqueadas, y de inmediato los medios en Estados Unidos empezaron a seguirlo. ¡Imagínate si hubieran existido redes sociales en esa época! Habría sido aún más grande".

Para Segarra, 'El Toro' de Etchohuaquila no solo era un talento excepcional en el montículo, sino que también poseía una presencia imponente y un carisma único que lo hicieron inolvidable:“Cuando llegó y abrió ese juego contra Houston, su sola presencia nos cautivó. El estilo que tenía, cómo levantaba la vista al cielo antes de lanzar su famoso screwball, un lanzamiento que lo llevó a la fama. No era un pitcher de poder, no lanzaba rectas humeantes, pero ese screwball se convirtió en su carta de presentación. Fernando no solo tenía habilidad; tenía carisma y una personalidad arrolladora que conquistaba a todos”.

Enrique Burak también destacó cómo el carisma de Valenzuela lo convirtió en una figura popular, no solo por sus habilidades como lanzador, sino por su impacto dentro y fuera del campo: "Fernando además un extraordinario bat, bueno en la defensiva, con esa pelota de tirabozón que marcó también la época, y con un carisma enorme. O sea, ganó a la gente Fernando, no solamente con lo que hizo en el centro del diamante, sino por esa personalidad que tenía, que era realmente atrayente".

Finalmente, José Vicente Segarra recordó esa locura mediática que generó a partir de ese primer juego, dando por iniciada la popular Fernandomanía: "Bueno, a partir de ahí, yo recuerdo en Televisa se transmitieron todos los juegos de Valenzuela, no importaba el día, no importaba la hora, se transmitía a Fernando Valenzuela y cómo fue escalando, escalando hasta hacer el novato del año y el saiyón de la Liga Nacional. Fue una temporada de ensueño lo que se vivió con Fernando Valenzuela y cómo la gente se involucró en todo lo que representó la Fernandomanía", concluyó.

