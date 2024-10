Guardians resisten ante los Yankees y acortan distancia en la Serie de Campeonato de la Americana

Jo, jo, jo. La Navidad llegó antes a Cleveland, pues cuando Nueva York estaba a solo un out de conseguir la victoria, Jhonkensy Noel 'Big Christmas' apareció con un cuadrangular para empatar el juego en la novena entrada. Ya en extrainnings, David Fry conectó el tablazo de la victoria con la Guardians se impusieron 7-5 a los Yankees.

Los Guardians habían mantenido una ventaja de dos carreras desde la sexta entrada, pero el ‘Juez’, Aaron Judge, apareció en el octavo episodio con un memorable vuelacercas hacia el jardín derecho, un batazo de dos carreras que empató la pizarra. Acto seguido, Giancarlo Stanton conectó otro jonrón de forma consecutiva (‘back-to-back’) para darle la ventaja a los Yankees.

En la novena entrada, los ‘Bombarderos’ no se conformaron y ampliaron su ventaja con un elevado de sacrificio de Gleyber Torres, que permitió a Anthony Volpe pisar la registradora. Y cuando todo parecía que los Yankees se llevaban la victoria, Jhonkensy Noel se voló la barda con un compañero por delante para mandar el juego a extrainnings.

En la parte alta de la décima entrada, los 'Mulos' no aprovecharon y dejaron a dos hombres en las bases. Por su parte, los Guardians no dejaron que el encuentro se extendiera más y con un jonrón de dos carreras de walk off, David Fry les dio la victoria.

