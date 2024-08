Jersey del mexicano Jarren Durán es el más vendido de la MLB tras insulto homofóbico

El nombre del pelotero mexicano Jarren Durán ha sido bastante polémico en los últimos días, pues luego de ser suspendido por la MLB luego de ser captado realizando insultos homofóbicos a un aficionado de los Houston Astros, el jardinero de los Red Sox sorprendentemente ha aumentado su popularidad y venta de camisetas.

Tras cumplir su castigo de dos juegos de suspensión y ofrecer disculpas públicas por su comportamiento, los aficionados del conjunto de Boston han mostrado ‘su apoyo’ hacía el mexicano y las ventas de su jersey han subido bastante y en estos momentos es el más vendido de toda la MLB.

"Me siento horrible sabiendo cuánta gente ofendí y decepcioné. Me disculpo con toda la organización de los Red Sox, pero más importante para toda la comunidad LGBTQ. Se supone que todos los jóvenes fans pueden admirarme como un modelo a seguir, pero esta noche me quedé muy por debajo de esa responsabilidad", declaró Jarren Durán en sus disculpas.

De acuerdo a datos de Fox News en Estados Unidos, en este momento, la franela de Jarren Durán en estos momentos tiene mayor demanda de venta inclusive que la de la más grande estrella de la MLB, Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers.

Este fenómeno en el deporte de los Estados Unidos parece ser más común de lo que muchos piensan, pues hace un par de meses el pateador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker también realizó comentarios despectivos y homofóbicos y esa misma semana la venta de su jersey fue de los más comprados por los aficionados.

