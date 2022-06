LMB: Marc Flores se coronó el HR Derby

El estadounidense de ascendencia mexicana de los Rielemos de Aguascalientes, Marc Flores, es el nuevo campeón del Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol. En la gran final, se impuso al antiguo campeón y favorito para esta edición, Danny Ortiz, de los Pericos de Puebla.

Flores logró salir de la primera ronda como el tercer pelotero con más vuelacercas, con 15, por detrás de los 16 de Ramón Hernández y los 19 del propio Ortiz. El cuarto clasificado a la segunda ronda fue Rainel Rosario, de los Saraperos, con 15 jonrones.

En semifinales, donde se sumaban los cuadrangulares conseguidos en la primera ronda, Flores siguió con su alto ritmo, con 13, para liderar a todos los peloteros en esta instancia. Su total en las primeras dos rondas fue de 28. Danny Ortiz, con 26, fue el segundo finalista.

En la Gran Final, logró superar al favorito Danny Ortiz y con el estadio Monclova detrás, al representar a la Zona Norte, Flores logró imponerse ante el representante de los Pericos de Puebla y se convirtió en el primer pelotero de la Zona Norte en ganar el Derby desde Japhet Amador en 2013.

Marc Flores, que en un inicio no estaba contemplado para el Derby, fue añadido de último segundo. Él mismo declaró que no era favorito para ganar el evento: “Mucha gente no esperaba que gane, seguramente, ya que solo tengo 11 Home Runs en la temporada. Pero demostré mi poder ante grandes golpeadores y me llevé la corona”, declaró.

La familia paterna de Flores era oriunda de Monclova y se mudaron a Texas, donde el propio Marc creció. En Conferencia de prensa, declaró que es una noche que jamás olvidará y además declaró que se sintió como si estuviera en las Ligas Mayores. Junto al trofeo de campeón, se llevó un cheque por 30,000 pesos.

