Lorenzo Bundy tras victoria en el Juego 1: 'Lástima que no podamos llevarnos carreras al Juego 2'

Los Diablos Rojos del México se llevaron el Juego 1 de la Serie del Rey ante Sultanes de Monterrey con un marcador de 14-6. Lorenzo Bundy, coach de los Pingos reflexionó sobre la aplastante victoria.

El mánager de los Diablos lamentó no poder tener algunas de las carreras conseguidas para el Juego 2. “Monterrey es un buen equipo. Para nosotros lo más importante es que estamos 1-0 en la serie. Ganando 12-6 o ganando 2-1 estamos en la Final. No puedes bajar la guardia, mañana empezamos cero-cero. Qué lástima que no podemos llevarnos algunas carreras de hoy para mañana. Yo creo que no van a darse más de 20 carreras como ocurrió hoy”, declaró.

Lorenzo Bundy sabe que las circunstancias del Juego 1 no volverán a ocurrir, pues confiarse sería un error antes de afrontar el resto de la serie ante un equipo como Sultanes de Monterrey.

“Conozco a Patrick (Mazeika) cuando estuve trabajando con los Mets, no es bonito, está feo, pero cuando mete la bola tiene fuerza. Como en el séptimo juego ante Oaxaca que fue un bonito sueño y ahora que estábamos 4-2 y al batear logró ese home run. Es un pelotero muy importante en lo ofensivo y defensivo, que es más importante”, explicó Bundy sobre Patrick Mazeika.

