Los Diablos Rojos usaron la fuerza y vencieron 8-2 a Oaxaca en el primer juego de la serie

Qué mejor manera de iniciar el fin de semana espectacular del 'May The 4th' para los Diablos Rojos del México que con una victoria frente a los de Oaxaca.

Las hostilidades iniciaron con Conner Menez en la lomita para los Diablos, quien permitió 2 hits en su primeros lanzamiento.

En la baja el poderío de los Diablos se hizo presente, pues el venezolano Franklin Barreto y el exgrandes ligas, Robinson Canó conectaron par de sencillos para que a la postre, Diossel Arias impulsaría la primera carrera de los Pingos; Aquino conectaría un sencillo para poner el 0-2 cortesía de Canó.

La cuenta no quedó ahí para los del México, pues Julián Ornerlas se haría presente con un doble para el 0-3 Arias.

La 4ta para los del México llegó gracias a Robinson Canó, quién sacó un batazo a ras de cesped directo a primera; sin embargo, el de República Dominicana no se percató que el primera base de Guerreros, Kyle Martin no pudo controlar a 'Doña Blanca', por lo que no hizo ni el intento por llegar. Franklin Barreto aprovechó el error para el 0-4.

Las hostilidades siguieron, Conner Menez mantuvo el cero y en la 4ta baja presenciamos el primer cuadrangular de la noche gracias a Juan Carlos Gamboa.

Una de las entradas más productivas para los Pingos fue la baja de la 6, pues Juan Carlos Gamboa conectó un triple con el que se situó como hombre para anotar, seguido de un cuadrangular por parte de Franklin Barreto para la 7ma y 8va carrera. El turno prosiguió con un doble de Robinson Canó y un sencillo de la Diosbel Arias; sin embargo, un elevado de Arístides Aquino terminó con el turno de los Escarlatas.

Por su parte, Arismendy Alcántara puso a los Guerreros en el marcador con un cuadrangular en solitario para abrir la alta de la séptima entrada.

Sin más movimientos en la séptima, octava y novena entrada, los Diablos firmaron su victoria número 14 de la temporada y se colocan 1-0 en la serie ante los Guerreros.

