Miguel Ángel Mancera 'impidió' que los Diablos Rojos del México abandonaran la CDMX

Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México, contó cómo ayudó a los Diablos Rojos del México para conseguirles una nueva sede dentro de la capital del país para que no se fuera a otro estado.

En el podcast, "Lo Creo Lo Creo", Miguel Ángel dio detalles de lo que realizó para que los Pingos no se fueran de la CDMX, encontrándoles un nuevo lugar para hacer un estadio.

"Los Diablos Rojos del México ya se iban de la Ciudad de México, porque les cerraron su estadio que ahora es Parque Delta (plaza comercial) y cuando yo hablé con el señor Harp, le dije, déjeme buscar una opción, no se lleve a los Diablos, me dijo: La verdad ya se cayó el proyecto de Azcapotzalco, ya se cayó el proyecto de CU, nos vamos a tener que ir, ya no aguanto otra temporada así.

Y encontramos, y se hizo el estadio dentro de la Magdalena Mixhuca, y eso permitió que fuera un equipo que ahora tiene llenos espectaculares en un estadio de primer mundo", charló Mancera en el podcast.

Cabe señalar que hace no mucho tiempo, los Diablos Rojos del México se consagraron campeones de la Liga Mexicana del Beisbol y levantaron su título 17 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

