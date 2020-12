MLB: Cleveland Indians cambiará de nombre por temas raciales

The New York Times informó este domingo por la noche que el Cleveland Indians se está alejando de un nombre considerado racista durante décadas. Los indios han estado discutiendo internamente un posible cambio de nombre.

Un portavoz del equipo dijo a The Associated Press que la franquicia no tiene comentarios inmediatos sobre el informe.

The Times dijo que el equipo podría hacer un anuncio formal a finales de esta semana. No se sabe cuándo entrará en vigencia el cambio de nombre o si el equipo se ha decidido por un nuevo apodo.

El alejamiento de Cleveland de los Indios sigue a una decisión similar a principios de este año del equipo de futbol americano de la NFL, Washington, que anteriormente se conocía como los Redskins.

Durante años, los grupos de nativos americanos y otros han protestado contra el uso de indios como su nombre por parte de Cleveland, así como otras imágenes utilizadas por la franquicia de la Liga Americana fundada en 1901. El año pasado, el equipo eliminó el polémico logotipo del Jefe Wahoo de sus gorras y camisetas. , pero la mascota sonriente y caricaturesca se ha mantenido popular y todavía se vende mercadería con su imagen.

Los Indios han lidiado con una reacción violenta de los fanáticos molestos por la destitución del Jefe Wahoo y el club seguramente escuchará más con la decisión de cambiar su nombre.

"¡Oh no! ¿Que esta pasando?" El presidente Donald Trump tuiteó. “Esta no es una buena noticia, ni siquiera para los” indios ”. ¡Cancele la cultura en el trabajo! "

En julio, pocas horas después de que se conocieran los planes de Washington después de ser presionados por varios patrocinadores, incluido FedEx, que posee los derechos de nombre del estadio del equipo de futbol, ​​el propietario de Cleveland, Paul Dolan, emitió un comunicado diciendo que el equipo revisaría "el mejor camino a seguir con el nombre de nuestro equipo. . "

En los meses posteriores, el equipo ha consultado a jugadores, miembros de la oficina principal, personal técnico, líderes comunitarios, accionistas y grupos de nativos americanos.

Unos días después de la declaración de Dolan, el gerente de los Indios, Terry Francona, dijo que era hora de "seguir adelante" con el cambio de nombre.

