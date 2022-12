MLB: Trea Turner firmó como nuevo jugador de los Phillies

Los Philadelphia Phillies llegaron a un acuerdo por 11 años y 300 millones de dólares con el dinámico campocorto Trea Turner.

El acuerdo incluye una cláusula que impide los canjes, de acuerdo con una persona cercana a las negociaciones, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no había surgido un anuncio formal.

Turner se une a un equipo que llegó este año a la Serie Mundial, en la que cayó ante los Houston Astros. Se reencuentra además con el toletero Bryce Harper, con quien jugó en los Washington Nationals de 2015 a 2018.

Durante su primera temporada completa con los Dodgers de Los Ángeles, Turner lució tremendo, con un promedio de .298, 21 jonrones y 100 impulsada. El club se llevó el título de la División Oeste de la Liga Nacional en 2022. Asimismo, Turner colaboró con 27 robos y 101 carreras anotadas.

El mercado de agentes libres para el talentoso Turner habría mejorado, ante la ampliación de las almohadillas y las restricciones en los desplazamientos defensivos que regirán desde el año próximo. Esos dos cambios en el reglamento harían más valiosas que antes las condiciones atléticas y la versatilidad defensiva del pelotero.

Turner rechazó una oferta calificada de 19.65 millones de dólares de los Dodgers en noviembre. Se unió a un grupo destacado de campocortos que se han declarado agentes libres. Entre ellos figuran Carlos Correa, Xander Bogaerts y Dansby Swanson.

Turner, de 29 años, llegó a las mayores con Washington en 2015. Dos veces elegido al Juego de Estrellas, bateó para .300 con 192 robos en seis campañas completas con los Nacionales, ganando la Serie Mundial en 2019.

