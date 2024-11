Premier 12: Calendario, horarios, transmisión y todo lo que debes saber del torneo

El Premier 12 2024, uno de los torneos más esperados a nivel mundial en el beisbol profesional, se llevará a cabo este mes de noviembre y habrá actividad en tierras mexicanas, pues las ciudades de Guadalajara y Tepic serán sede.

¿Qué está en juego y quiénes participan en el Premier 12?

Este certamen, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), es clave para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el beisbol regresa como disciplina oficial, ya que de él se obtienen las selecciones clasificadas.

Entre los equipos destacados se encuentran potencias como México, Estados Unidos, Japón, Cuba y República Dominicana, además de equipos con gran historia y tradición como Venezuela y Panamá. El torneo se divide en dos grupos.

Grupo A: México, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Países Bajos

Grupo B: Japón, República de Corea, China Taipéi, Cuba, República Dominicana y Australia

Con orgullo y determinación, estos son los guerreros que vestirán los colores de México.

Guadalajara y Tepic: Sedes del Premier 12

El Estadio Panamericano de Guadalajara será el escenario principal de 10 partidos, incluidos los 5 de la Selección Mexicana, mientras que el Estadio Santa Teresita de Tepic albergará cinco más. En estas sedes se llevarán a cabo todos los compromisos del sector A. Por su parte, los encuentros del Grupo B se disputarán Japón y Taiwán.

¿Dónde ver el Premier 12 2024?

Disfruta de los encuentros de este apasionante torneo a través de la señal de TVC Deportes.

Calendario del Premier 12 2024

Sábado 9 de noviembre

- Panamá vs Países Bajos | 13:00 horas | Estadio Panamericano

- Puerto Rico vs Estados Unidos | 17:00 horas | Estadio Santa Teresita

- Venezuela vs México | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Domingo 10 de noviembre

- Venezuela vs Panamá | 13:00 horas | Estadio Panamericano

- Países Bajos vs Estados Unidos | 17:00 horas | Estadio Santa Teresita

- México vs Puerto Rico | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Lunes 11 de noviembre

- Estados Unidos vs Venezuela | 20:00 horas | Estadio Santa Teresita

- Panamá vs México | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Martes 12 de noviembre

- Panamá vs Estados Unidos | 20:00 horas | Estadio Santa Teresita

- Países Bajos vs Puerto Rico | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Miércoles 13 de noviembre

- Australia vs Japón | 04:00 horas | Vantelin Dome

- República Dominicana vs Cuba | 04:30 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

- Corea del Sur vs China Taipéi | 04:30 horas | Taipei Dome

- Puerto Rico vs Venezuela | 13:00 horas | Estadio Panamericano

- México vs Países Bajos | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Jueves 14 de noviembre

- Cuba vs Corea del Sur | 04:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

- China Taipéi vs República Dominicana | 04:30 horas | Taipei Dome

- Países Bajos vs Venezuela | 13:00 horas | Estadio Panamericano

- Puerto Rico vs Panamá | 20:00 horas | Estadio Santa Teresita

- Estados Unidos vs México | 20:00 horas | Estadio Panamericano

Viernes 15 de noviembre

- República Dominicana vs Australia | 01:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

- Corea del Sur vs Japón | 04:00 horas | Taipei Dome

- Australia vs Cuba | 22:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

Sábado 16 de noviembre

- Japón vs China Taipéi | 04:00 horas | Taipei Dome

- República Dominicana vs Corea del Sur | 04:30 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

Domingo 17 de noviembre

- Cuba vs Japón | 04:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

- China Taipéi vs Australia | 04:30 horas | Taipei Dome

- Australia vs Corea del Sur | 22:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

Lunes 18 de noviembre

- Japón vs República Dominicana | 04:00 horas | Taipei Tianmu Baseball Stadium

- Cuba vs China Taipéi | 04:30 horas | Taipei Dome

