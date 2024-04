Robinson Canó afirma que la Liga Mexicana de Beisbol aún 'está lejos' de la MLB

Aún muy lejos de Grandes Ligas. El pelotero estrella de los Diablos Rojos del México, Robinson Canó, señaló que aunque hay muchos peloteros de renombre en Liga Mexicana de Beisbol, la diferencia de nivel con respecto MLB aún es muy grande.

Para esta campaña, Jonathan Schoop, Didi Gregorious, Trevor Bauer, Aristides Aquino y más peloteros que han estado en Las Mayores llegaron a LMB. Esto ha generado expectativas sobre lo que puede ser una de las mejores temporadas en la historia del circuito veraniego de México. Sin embargo, para Canó, aún hay mucho camino por recorrer para estar cerca del nivel que se ve en el beisbol de Estados Unidos.

“La diferencia es bastante grande, ya que tú sabes que Grandes Ligas es lo ‘top’. Se ve el equipo con muchos jugadores de renombre y a mí me dicen que la liga este año está mucho mejor que en años anteriores”, contestó Robinson para RÉCORD.

Sobre jugar en Ciudad de México, el dominicano ha señalado que sí ha tenido complicaciones en lo físico. Y es que apenas en este arranque de campaña, los Diablos Rojos han jugado en dos de los terrenos con mayor altura a nivel del mar como lo son el Estadio Hermanos Serdán (Puebla) y el l Estadio Alfredo Haro Helú (CDMX).

“Eso no se le facilita a nadie. Cada que tú corres, te falta un poco de aire, pero no hay ventajas, todos estamos en el mismo parque y solo queda olvidar la de eso. Son cosas que no podemos tener en la mente, sino salir a jugar y tener la mente en nosotros”, expresó Robinson.

En los primeros cuatro juegos de la temporada, Robinson Cano tiene el tercer mejor promedio de bateo de la liga (.583), ha pegado un jonrón, ha remolcado tres carreras, tiene siete imparables, dos bases por bolas y un porcentaje en base de .643.

