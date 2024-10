“Si quieres guardar bien un secreto, cuéntaselo a Fernando”: Enrique Burak recuerda al 'Toro' Valenzuela 

El reciente fallecimiento de Fernando 'El Toro' Valenzuela ha dejado un vacío en el mundo del beisbol, pero también ha sacado a la luz entrañables recuerdos de quienes pudieron conocerlo más de cerca. En una entrevista con RÉCORD, Enrique Burak, comentarista de Televisa, compartió una anécdota que refleja la discreción y humildad que siempre caracterizó a su gran amigo y leyenda del béisbol mexicano.

“La anécdota que más recuerdo fue en la Serie Mundial de 2017, allá en el Dodger Stadium”, comenzó Burak. “Como ocurría cuando venían los partidos de Serie Mundial, Toño de Valdés, Pepe Segarra y yo nos encontrábamos a Fernando, que estaba en las transmisiones, y platicábamos un buen rato en el área de prensa. Luego, cada quien se iba a lo suyo”.

Lo que Burak no imaginaba ese día, es que Valenzuela tenía un rol importante en ese partido. “Ya iba a empezar ese partido, y viene el momento del lanzamiento de la primera pelota, y Vin Scully, el narrador, el mejor que ha habido de grandes ligas, él estuvo con los Dodgers desde Brooklyn y se mudó con el equipo de Los Ángeles, estaba ahí en el centro del diamante supuestamente para hacer el lanzamiento de la primera pelota, y de pronto dice: ay no, no puedo, no puedo, necesito un relevo zurdo".

En ese momento, Burak pensó que el relevo sería Sandy Koufax, otro histórico de los Dodgers, pero se llevó una grata sorpresa al ver salir desde el clubhouse al 'Toro' de Etchohuaquila. “De pronto salió Fernando, con su jersey 34, fue una ovación espectacular, y ese día, a pesar de que ya había pasado demasiados años, había muchísima gente en la tribuna con el jersey de Venezuela con el número 34, y Fernando hizo el lanzamiento de la primera pelota, y nunca nos dijo, durante todo ese tiempo que estuvimos conviviendo con él, que él iba a lanzar la primera pelota”.

Este gesto de discreción quedó grabado en la memoria de Burak, quien desde entonces acuñó una frase: “Yo siempre decía que, si querías guardar un secreto bien, pues cuéntaselo a Fernando, porque no lo va a divulgar. Pero fue un gran momento, una gran emoción, y el ver a Fernando, y bueno, pues el año pasado que los Dodgers por fin retiraron su número 34, como también está retirado de la Liga Mexicana", recordó con cariño Enrique.

