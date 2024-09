'Tenemos la confianza de empatar la serie': Roberto Kelly tras derrota en el Juego 1

Luego de la derrota en el Juego 1 de la Serie del Rey, el coach de los Sultanes de Monterrey, Roberto Kelly reflexionó y analizó lo que fue el resultado, pues el 14-6 en contra fue un duro golpe para el equipo.

“Lo que pasó el día de hoy yo creo que dimos cuatro o cinco oportunidades y en este tipo de serie contra este equipo no podemos darles tantas oportunidades. Yo creo que el pitcheo hizo buen trabajo”, dijo Kelly sobre el desarrollo del juego.

“No podemos darnos el lujo de darle oportunidades a un equipo así y eso obviamente se refleja en el resultado. Eso nos afectó, así que ya no podemos hacer nada, venir mañana y tratar de recuperarnos”, expresó el mánager de Sultanes.

Roberto Kelly destacó el espíritu de su equipo y además le dio el voto de confianza a sus jugadores. “Estos muchachos no se dan por vencido, así que tenemos la confianza de que mañana empatamos la serie. Estoy contento con los muchachos, sí pudimos haber jugador mejor, pero la confianza sigue con los muchachos”, comentó.

Pese a no cumplir las expectativas en el Juego 1 disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, Julio Teherán, abridor de los Fantasmas Grises fue respaldado por Kelly. “Julio no tuvo la salida que hubiésemos querido. Yo creo que Julio ha sido consistente y lo ha mantenido en el juego. También ofensivamente tuvimos oportunidad de igualar el juego. Durante los playoffs, Julio ha sido bastante consistente. También en la ofensiva tuvimos oportunidades, no capitalizamos y eso afectó”, explicó.

