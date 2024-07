Trevor Bauer rompe el silencio: 'He sido tratado de manera extremadamente injusta'

En el año 2021, Trevor Bauer se unió a las filas de los Ángeles Dodgers, un equipo emblemático de la Major League Baseball (MLB).

Bauer llegó a la organización californiana con un sólido historial, habiendo ganado el prestigioso Trofeo Cy Young de la Liga Nacional en 2020 mientras jugaba para los Cincinnati Reds. Desde muy joven, Bauer se propuso el ambicioso objetivo de ganar tres premios Cy Young a lo largo de su carrera profesional, un sueño que lo ha impulsado a lo largo de los años.

Durante su tiempo con los Dodgers, Bauer demostró su destreza en el montículo con una temporada destacada, logrando una marca de 8-5 y una efectividad de 2.59. En 107.2 entradas, logró ponchar a 137 bateadores y solo permitió 37 bases por bolas. Sin embargo, este desempeño no fue suficiente para asegurar su permanencia en el equipo.

En enero de 2023, los Dodgers decidieron cortar lazos con Bauer debido a una acusación de presunto abuso sexual que llevó a la MLB a imponerle una suspensión sin precedentes de 324 juegos, aunque más tarde fue reducida a 194 tras la intervención de un árbitro independiente.

“He sido tratado de una manera extremadamente injusta”, afirmó Bauer en una entrevista con ESPN Digital. Durante la conversación, su rostro permaneció oculto detrás de una máscara de lucha libre, un regalo del luchador Euforia, en alusión a su reciente hazaña en la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos, donde estableció un récord de 19 ponches en un juego de nueve entradas.

A pesar de las circunstancias, Bauer continúa expresando su deseo de regresar a las Grandes Ligas.

“Sí, me encantaría, pero está fuera de mi control. No hay una razón por la que no debería estar en MLB en este momento. Soy lo suficientemente bueno, no hice nada de lo que me acusaron, además, cumplí mi suspensión. Es totalmente ridículo que no se me permita regresar en este momento”, enfatizó Bauer.

En su momento, Trevor fue el jugador mejor pagado de las Grandes Ligas y ha utilizado su canal de YouTube y redes sociales para hablar abiertamente sobre el tema. Ha defendido su inocencia de manera categórica, asegurando que el episodio de presunto abuso y violencia sexual del que fue acusado nunca ocurrió.

La fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, que investigó el caso, decidió en febrero de 2022 no presentar cargos ni sanciones contra Bauer, al concluir que no había suficiente evidencia para fundamentar las acusaciones. En otras palabras, Bauer fue exonerado de toda responsabilidad legal tras una exhaustiva revisión de las pruebas y testimonios presentados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ EZEQUIEL RIVERA NO PUEDE FIRMAR AÚN CON LOS DODGERS?