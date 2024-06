Trevor Bauer sobre su continuidad en Diablos Rojos: "Mi meta es regresar a MLB"

Trevor Bauer, estrella de los Diablos Rojos del México, señaló que su principal meta es regresar a MLB. Y es que tras ser liberado de cargos tras una denuncia por supuesta violencia sexual, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 se encuentra vetado de Grandes Ligas.

Y es que inicialmente, el lanzador diestro recibió una suspensión de 364 juegos ante dichas acusaciones. Sin embargo, al ser absuelto de cargos y no recibir alguna condena, su castigo fue reducido a 162 duelos, algo que ya cumpió desde tras terminar la temporada 2022.

Sin embargo, por diferentes situaciones, el pelotero de 33 años no ha regresado a Las Mayores. Ante esto, Bauer señaló que pronto espera recibir una nueva oportunidad en MLB, pues el nivel aún lo mantiene y cree que puede volver a brillar en el mejor beisbol del mundo.

"Mi meta es regresar a MLB. Yo debería estar ahí, por diferentes situaciones no estoy ahí, creo que tengo el talento todavía. Espero que en el futuro se me de otra oportunidad", declaró Trevor para RÉCORD.

Tras ya haber cumplido su sanción, ser agente libre e incluso pedir solo el salario mínimo en MLB (720,000 dólares), ningún equipo le ha ofrecido contrato aún. Ante esto, señaló que no sabe cual es el verdadero problema por el cual no ha regresado al beisbol de Estados Unidos.

"No tengo idea. Mi suspensión fue reducida. No tengo idea. No hay una razón por la que no pueda jugar, ya que mi sanción en el condado fue de tres meses. Legalmente no hay nada que me impida jugar, pero no se cual sea el problema. Me reuní con Rob Manfred (comisionado de MLB) y tuvimos algunas pláticas. Me disculpé con Rob y es una relación respetuosa. No tenemos mucha comunicación, pero es una relación respetuosa, profesional” , agregó.

