Acorralaron a Canelo Álvarez para pelea con Jaime Munguía, aceptó De la Hoya

La próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez será en mayo contra Jaime Munguía; un combate que no fue sencillo de arreglar. Así lo confesó el promotor estadounidense, Óscar de la Hoya, quien compartió que al tapatío realmente no le quedó alternativa.

En entrevista para KO Artist Sports, señaló que el campeón del mundo no tenía mucha elección. "Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con Jermell Charlo, no iba a pelear con David Benavidez. Así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”.

“Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca. Recuerda Chávez conmigo, o cuando Canelo peleó con Cotto, es como si esto pudiera marcar un cambio, esto es la belleza del boxeo, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía”, añadió el promotor.

De igual forma, dijo que está muy entusiasmado por el combate, ya que desde hacía mucho tiempo buscaban un combate entre mexicanos para el 5 de mayo. "Estoy muy emocionado de ofrecer un gran espectáculo dentro y fuera del ring".

De la Hoya dirige la empresa Golden Boy Promotions, la cual promueve a Munguía, pero en su momento fue promotor de 'Canelo', con quien terminó relación en 2020. Incluso admitió que Canelo Team no lo querían en la negociación.

“¿De qué están hablando? Esta es mi empresa. Es Golden Boy, ¿cómo no voy a estar allí? Así que un pequeño empujón y lo logramos todo”, añadió Óscar de la Hoya en entrevista para el podcast, Fight Hub TV.

