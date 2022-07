Andy Ruiz sobre regresar al Canelo Team: 'Les tengo mucho cariño, podría darse en el futuro'

Andy Ruiz rompió el silencio y habló sobre su salida del Canelo Team, la cual se dio hace algunos meses. En sus declaraciones, el pugilista mexicano dio a conocer que no le cierra las puertas a un regreso en el futuro, pues aseguró que le tiene afecto al tapatío y a su entrenador.

"Nunca me faltaron al respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy Reynoso y Canelo Álvarez. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca, tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí. Podría darse en un futuro", dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, Andy Ruiz comparó su salida con la de Ryan García, donde mencionó que él no habla mal de las personas, incluyendo a los que no son sus rivales, ya que está concentrado únicamente en lo que él hace.

"Sé que hay gente como Ryan que les gusta hablar mucha mie... a veces, pero yo no soy así. Incluso no habló así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo", dijo.

Andy Ruiz regresará a los cuadriláteros para enfrentar a Luis 'King Kong' Ortiz el próximo 4 de septiembre. Dicha pelea se llevará a cabo en la Crypto.com Arena, recinto que está ubicado en California, estado en donde nació The Destroyer.

